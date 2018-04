Al Bano e Romina Power sono tornati insieme?/"Sguardi complici tra i due", parla Ciacci. E Loredana Lecciso...

Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme? Giovanni Ciacci, dopo averli visti insieme, svela succulenti dettagli sul rapporto tra i due artisti mentre Loredana Lecciso...

20 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Romina Power

Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme? Dopo essersi ritrovati come coppia artistica, i due ex coniugi riusciranno a farlo anche nella vita privata? I fans che seguono da sempre Al Bano e Romina Power non hanno mai perso le speranze di rivederli insieme. Negli ultimi mesi, i due sono apparsi sempre più uniti e affiatati non solo sul palco, ma anche nei momenti di relax che hanno condiviso tra un concerto e l’altro. Attimi di vita quotidiana che hanno scatenato rumors sul loro rapporto che hanno spinto i fans a credere fermamente nel ritorno di fiamma. Ad alimentare le speranze degli ammiratori di Al Bano e Romina sono le parole che Giovanni Ciacci, esperto di gossip e costume della trasmissione “Detto fatto” nonché concorrente di Ballando con le stelle 2018 ha rilasciato nel salotto di Casa Signorini. “Io li ho visti dietro le quinte di Ballando con le Stelle quando sono stati ospiti e ho notato i loro sguardi. Quegli occhi non me la raccontano giusta. Per me sono tornati già insieme”, ha spiegato Ciacci alimentando nuove voci sulla natura del rapporto di Al Bano e Romina che, tra qualche mese, diventeranno anche per la prima volta nonni.

IL SILENZIO DI LOREDANA LECCISO

Il gossip intorno ad Al Bano Carrisi e Romina Power, dunque, non si placa. A scatenare voci su un ritorno di fiamma dei due artisti era stata la stessa Loredana Lecciso che, nel salotto di Domenica Live, aveva fatto intuire come il rapporto tra Al Bano e Romina fosse cambiato nell’ultimo periodo. “Voglio che Al Bano stia bene, deve sapere che in me non troverà una nemica. Se lui ha trovato un equilibrio in campo sentimentale, io non posso essere che felice. Certo tutto ciò stride con quello che mi diceva fino a poco tempo fa. Lui ha sempre detto al suo pubblico che vedeva Romina come una sorella”, ha dichiarato la Lecciso che, in questo periodo, ha deciso di prendersi una pausa anche dai social, L’ultimo post, infatti, risale a due giorni fa quando, in occasione del debutto del Grande Fratello 2018, ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Barbara D’Urso. Nessun riferimento ad Al Bano. La Lecciso ha voltato pagina?

