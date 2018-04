Alberto Mezzetti si ritira dal Grande Fratello 15?/ Il Tarzan di Viterbo vuole lasciare il reality

Alberto Mezzetti si ritira dal Grande Fratello 15?. Il Tarzan di Viterbo ha chiesto di lasciare il reality. In pochi giorni il laziale è stato protagonista di numerose discussioni.

20 aprile 2018

Alberto Mezzetti, Il Tarzan di Viterbo, dopo poco più di 48 ore dall’inizio del Grande Fratello 15 ha chiesto ufficialmente di abbandonare il reality di Cinecittà. Ieri sera, dopo un accesso litigio con alcuni inquilini della casa, è andato in confessionale e ha chiesto di uscire perché ha capito che il gioco non fa per lui e di essere stato abbagliato dai soldi e dalla fama quando ha deciso di partecipare al GF. “Per me uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti. Sono troppo vero, non giudico voi ma per me le cose stanno in questo modo. Purtroppo c’ho altri valori, altre credenze, purtroppo non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi. Non so che cosa mi diranno io intanto ho fatto la mia proposta”, ha spiegato ai coinquilini. Nella giornata di ieri, Alberto era finito nel mirino degli altri inquilini, accusati dal ragazzo di Viterbo di non essere sinceri.

La lite con Lucia Bramieri

L’ultima ad affrontare direttamente Alberto Mezzetti è stata Lucia Bramieri, la nuora del grande Gino. “Fai il tuo gioco e facci vivere”, è sbottata Lucia dopo che per tutta la giornata anche gli altri coinquilini avevano espresso i loro dubbi sugli atteggiamenti del Tarzan di Viterbo. Danilo, Luigi e Mariana avevano contestato ad Alberto il suo modo di porsi verso gli altri, con il diretto interessato che si era difeso criticando la poca sincerità dei compagni di avventura: “Ero entrato con la volontà di vincere, ora non ho più voglia perché non vedo gente che dice la verità fino in fondo”. I tre gli avevano fatto notare che dopo tre giorni è difficile se non impossibile dare giudizi definitivi sulle persone. In tarda serata, quando Alberto ha iniziato a “classificare” gli altri coinquilini decidendo chi per lui è un buono e chi invece non lo è, Lucia Bramieri ha perso la pazienza: “Basta, sei pesante. Facci vivere... Non abbiamo bisogno del maestro che arriva e ci dice cosa dobbiamo dire. È da stamattina che parli, parli e non si capisce quello che vuoi dire. Tu non sai niente di nessuno di noi. Che ne sai di me e della mia vita? Non ci conosci, non stabilire se uno è buono oppure non lo è. Taci e cuciti quella bocca, sono stufa di sentirti". Il Grande Fratello accoglierà la richiesta di Alberto?

