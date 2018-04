Amici 17/ Serale, Valentina rischia l’eliminazione: “Queste sono le maledizioni della Celentano”

Amici serale 2018, Valentina rischia l'eliminazione perché sabato sera non potrà ballare; la danzatrice della Squadra Bianca si disperata e dà la "colpa" ad Alessandra Celentano.

Amici 17, serale 2018

Ancora problemi per Valentina, ballerina della Squadra Bianca del serale di Amici 2018: potrà ballare oppure no? Proprio durante una esibizione nel corso della precedente puntata, la giovane si è fatta male ballando sulle note di “Dirty Diana”. Maria De Filippi, parlandole in filodiffusione mentre stava riposando in casetta, non le ha di certo portato liete novelle, dicendole che ci potrebbe essere la possibilità di non vederla ballare: “Ma il dottore mi ha detto che stavo bene! Mi ha fatto ok con le dita, mi ha detto stai tranquilla…”, ribadisce lei. La conduttrice però, le spiega la situazione: “Si perché non è una cosa grave vale, non c’è niente di rotto…”. Ma il verdetto appare chiaro: “Non è detto che tu possa ricominciare a ballare. Sabato ti rivede ma se si conferma quello che teme lui, ovvero uno strappo, vuole vedere come recuperi da qui a sabato stando a riposo assoluto”. Di fronte alla richiesta di altre informazioni, la De Filippi è ancora più chiara: “Quello che ha detto a noi è che si tratta di uno strappo di un muscolo che ha bisogno di almeno di un tot di giorni di riposo. Se questi tot giorni di riposo vanno oltre la settimana diventa un problema per la trasmissione”. Poi tenta di rassicurarla: “Sono cose che succedono. la vita dei ballerini è anche questo”.

Amici 2018: serale a rischio per Valentina

Alessandra Celentano, nonostante abbia dimostrato dispiacere per l’incidente di percorso di Valentina, è apparsa chiara non avendo dubbi sulle sue competenze nel campo della danza: “Questa ragazza si fa male perché non ha consapevolezza del suo corpo, non ha studiato” spiega in un video, “è l’essere maldestro di chi non è avvezzo a fare passi e coreografie”. Già durante il primo serale aveva espresso senza remore la sua opinione: “Ho ideato questa coreografia per mettere in luce le mancanze di Valentina, inoltre le ho messo vicino Anbeta per far vedere come si dovrebbe ballare la coreografia e come non si dovrebbe ballare”. Dopo attimi di apprensione, la conferma ufficiale: “Questa settimana dovrai stare ferma. Luca lavorerà al tuo posto. Puoi sperare in una capacità di recupero importante. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Ma se non riuscirai a recuperare entro sabato sarai sostituita” ha precisato Maria De Filippi a Valentina Verdecchi. “Queste sono le maledizioni della Celentano”, ha concluso la ballerina in lacrime.

