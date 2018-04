BENVENUTI AL NORD/ Su 20 il film con Claudio Bisio (oggi, 20 aprile 2018)

Benvenuti al nord, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 20 aprile 2018. Nel Cast: Claudio Bisio, Alessandro Siani, alla regia Luca Miniero. Il dettaglio della trama.

20 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su 20

NEL CAST CLAUDIO BISIO

Benvenuti al nord, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 21.00. I telespettatori faranno il pieno di risate grazie alla messa in onda della pellicola di genere commedia Benvenuti al Nord, commedia campione d'incassi firmata da Luca Miniero. La pellicola, uscita nelle sale della penisola nel 2012, rappresenta il secondo capitolo della saga di Benvenuti al Sud, altra commedia record al botteghino ispirata dal film francese Giù al Nord. Il film rappresenta comunque il terzo miglior esordio del cinema italiano, avendo fatto registrare un milione e trecentomila euro di incassi solo dopo il primo giorno nelle sale, dietro solamente a Checco Zalone con Che bella giornata e Ho voglia di te, tratto dal romanzo rosa di Federico Moccia. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BENVENUTI AL NORD, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Se nel primo capitolo siamo stati alle prese con le vicende di Alberto Colombo (Claudio Bisio), trasferito dalla filiale postale di Milano a quella sperduta di Castellabate dove dopo un iniziale periodo di diffidenza e difficoltà riesce a farsi accettare dagli abitanti del luogo divenendo amico di tutti, questa volta toccherà all'altro protagonista della saga, Mattia Volpe (Alessandro Siani), fare i bagagli e trasferirsi al nord. Mattia, pur cambiato nell'atteggiamento, non riesce ancora a fare il salto decisivo verso la maturità, e questo gli creerà problemi con la compagna Maria e il loro figlioletto Edinson, al punto che la donna deciderà di andarsene di casa insieme al pargolo. Questo episodio spingerà Mattia ad una scelta drastica, trasferirsi a Milano per lavorare. Qui verrà accolto dall'amico Alberto, che però è oberato dal lavoro e in piena crisi matrimoniale. Il nuovo progetto al quale Alberto sta lavorando gli porta via tempo, costringendolo a mancare con sempre più frequenza agli appuntamenti di famiglia. Il riavvicinamento tra Alberto e Mattia servirà però ancora una volta a farli maturare, il primo capirà l'importanza del tempo da dedicare alla moglie, il secondo imparerà a prendersi le sue responsabilità.

