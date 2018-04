Ballando con le stelle 2018/ Il gesto di Giovanni Ciacci per Milly Carlucci e la sorpresa della conduttrice

Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci svela perché ha deciso di non lasciare il programma. E Milly Carlucci ha una sorpresa in serbo per il pubblico

20 aprile 2018 Anna Montesano

Milly Carlucci - Ballando con le stelle 2018

Giovanni Ciacci ha deciso di non abbandonare Ballando con le Stelle e continuare il suo percorso nello show, arrivando fino alla fine. Nono sono stati di certo giorni facili per il volto di Detto Fatto che, dopo essere stato mira delle critiche di Iva Zazzaroni e Mariotto, ha accusato anche un malore, dovuto all'ansia. È lui stesso a confermarlo in un'intervista al settimanale Oggi: "l’ansia: mi sono sentito nudo, debole. Io sono un timido emotivo, anche per questo ho accusato il malore di due puntate fa.". Ed è sempre qui che chiarisce, una volta per tutte, perché ha deciso di rimanere a Ballando: “L’affetto del pubblico. Il grande amore che la gente mi ha mostrato sui social, con le mail, per strada. Non potevo deludere migliaia di persone”. Ciacci aggiunge “Ho ballato per il mio maestro Raimondo Todaro e per la sua bambina […] L’ho fatto per Milly Carlucci e per la mia mamma Erina. Se sono così lo devo anche a lei”.

UN DURO NO PER MILLY CARLUCCI

E se la presenza di Giovanni Ciacci è sicuramente stato un forte colpo di Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle 2018 ha provato a farne un altro che, purtroppo, pare non sia andato a buon fine. L'indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, che svela: “Milly Carlucci avrebbe desiderato avere Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio a Ballando con le stelle come “ballerini per una notte”. - richiesta che ha ricevuto in risposta un no - La cantante di Sora avrebbe risposto però con un no gentile e categorico”. Un no che non ferma la Carlucci, che è pronta a stupire il pubblico di Canale 5 con un altra sorpresa che sarà altrettanto "apprezzata" dal pubblico di RaiUno e potrebbe portarla a vincere ancora una volta la gara di ascolti contro Maria De Filippi.

