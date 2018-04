CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 20 aprile 2018: Luke ha trovato un nuovo amore?

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 20 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Una luna crudele". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in Virginia, una donna saluta la propria famiglia in partenza per un campeggio fra padri e figli. Trish (Myndy Crist) raggiunge poi un gruppo di amiche in un locale, dove riceve delle molestie da Rick Sturgess (Dieterich Gray), che in seguito denuncia. Una volta tornata a casa, Trish viene colpita e sepolta viva in una zona boschiva. Il BAU viene incaricato di gestire il caso per via del marito della donna, il capo della Polizia locale Steve Gaines (Ben Browder). Anche se Trish viene ritrovata viva, i profiler catturano Sturgess prima che possa ritornare per finire il lavoro. Dalle indagini emerge tuttavia che la vittima è finita spesso in ospedale per piccoli incidenti riconducibili a violenza domestica. Il figlio di Gaines riferisce inoltre che il padre non era presente la mattina dell'aggressione, particolare che non lo esclude dall'elenco dei sospettati. Il poliziotto tuttavia si giustifa affermando che Trish era soggetta a frequenti infortuni e nega di essere un violento. Nonostante le sue parole, JJ (A.J. Cook) è convinta che Gaines nasconda qualcosa, mentre Emily decide di concentrarsi sull'assistente del Capo, Jimmy Mackenzie (Max Adler), il primo a soccorrere Trish e ad accompagnarla a casa in seguito alle molestie di Sturgess. Si scopre infatti che nei suoi verbali sono state esclude delle tracce di un pick up. La coppia che ha trovato Trish riferisce inoltre alla squadra che al loro arrivo era già presente una donna che Mackenzie conosceva bene.

In quel momento, il poliziotto organizza un incontro misterioso ed infine viene colpito da una raffica di spari. In seguito, JJ si accorge che Trish è entrata in disintossicazione e che questo la rende una tossicodipendente. Tara (Aisha Tyler) è convinta che sia un problema che coinvolge l'intera cittadina e decide di stilare il profilo di Hitchens. Gaines ammette infine che la moglie era dipendente dall'ossicodone da diverso tempo e che aveva diminuito di molto la dose, sotto il suo stretto controllo. Nel frattempo, Kat (Lauren Oliveira) incontra Michelle Gorman (Kathryn Winslow) e la informa che l'FBI le sta addosso, avvisandola che presto potrebbero scoprire che cosa ha fatto. In quel momento, Trish si risveglia e racconta alcuni particolari di quella notte. Non ricorda tuttavia il volto di chi l'ha aggredita. Le analisi di Garcia (Kirsten Vangsness) conducono invece alla Gorman, proprietaria di diversi telefono amico della zona e sorella di Kat, l'amica di Trish. Si scopre infatti che la ragazza è una ex tossicodipendente e che la figlia è stata affidata ai Gorman. Subito dopo l'arresto di Michelle, Kat viene ritrovata priva di battito nella sua casa e viene salvata dall'intervento dei paramedici.

ANTICIPAZIONI DEL 20 APRILE 2018, EPISODIO 12 "UNA LUNA CRUDELE"

In seguito al ritrovamento di due cadaveri, il BAU viene incaricato di indagare sul serial killer che si aggira per New York City. Le vittime sono state infatti sventrate e le loro gole tagliate: fra loro tuttavia sembrano non esserci punti in comune. Sui corpi vengono inoltre ritrovati dei buchi collegati a denti appuntiti, di origine non umana, particolare che lascia ipotizzare all'intervento di un animale. Secondo la squadra i due delitti potrebbero quindi essere stati compiuti da animali addestrati e questo renderebbe le aggressioni non casuali. Nel corso delle indagini il cerchio si stringe invece su un SI che agisce durante le notti di luna piena e che potrebbe vivere una psicosi che lo portano ad imitare il comportamento canino. Nel frattempo, Luke ha il suo primo incontro romantico al buio, la prima donna che lo ha colpito dopo un periodo di forte isolamento sentimentale.

