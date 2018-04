DURO DA UCCIDERE/ Su Iris il film con Steven Seagal (oggi, 20 aprile 2018)

Duro da uccidere, il film in onda su Iris oggi, venerdì 20 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagal, Kelly LeBrok, alla regia Bruce Malmuth. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

20 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE KELLY LEBROK

Duro da uccidere, il film in onda su Iris oggi, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 21.00. Emozioni a non finire questa sera su Iris con la pellicola d'azione Duro a Morire, ennesimo capitolo dalla saga interpretata dal magistrale Steven Seagal datata 1990. Diretto da Bruce Malmuth, il film, al di la delle consuete atmosfere da action movie tipiche dei film con protagonista Steven Seagal, invita anche ad una riflessione ed apre allo spettatore le porte del sottobosco politico. Seppur alcuni personaggi appaiano fortemente stereotipati (in quanto funzionali alla totale riuscita del film), il regista vuole comunque sottolineare quanto sia più comune di quanto si pensi il tentativo di infiltrazione da parte della malavita organizzata all'interno del corpo politico di una nazione. Uno o più rappresentanti parlamentari corrotti e al servizio delle mafie possono fare danni irreparabili, aprendo la strada a business illeciti. Il film non rappresenta il sequel della pellicola Nico, uscita due anni prima, in cui Steven Seagal interpretava il commissario di polizia di origini italiane Nicola Toscani, ma entrerà comunque a far parte di una lunga collezione che vedrà protagonista il maestro di arti marziali più famoso di Hollywood. In questa pellicola il cintura nera e maestro cintura nera di Aikido recita sul set insieme a Kelly LeBrock, sua compagna di vita che ha conosciuto lavorando per lei come guardia del corpo prima di raggiungere il successo cinematografico. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

DURO DA UCCIDERE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Questa volta il nerboruto Mason Storm, dovrà vedersela con malavita e politica. Alcuni esponenti della mafia sono infatti intenzionati a far candidare ed eleggere un proprio esponente, per coprire affari milionari con il quale arricchirsi ulteriormente. I gangster con i quali avrà a che fare l'agente Storm tenteranno di mettere fuorigioco lui e la sua famiglia, arrivando al punto da far del male anche al suo primogenito. Soltanto la tenacia di Storm, e un aiuto concreto dalle forze dell'ordine e dalla tecnologia, può fermare la spietatezza della malavita organizzata.

