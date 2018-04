FAR WEST/ Su Rete 4 il film con Troy Danauhe e Suzanne Pleshette (oggi, 20 aprile 2018)

20 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST TROY DANAHUE

Far West, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 16.15. Le emozioni dell'epopea del west rivivono su Rete 4, la seconda rete Mediaset con la pellicola Far West che è stata affidata al regista Raoul Walsh, uno dei padri del cinema americano e fondatore, tra i tanti traguardi raggiunti nella sua carriera, dell'organizzazione che nel 1929 diede vita al premio Oscar. I toni pessimistici si fanno predominanti nella pellicola. Il momento critico del film è infatti la trattativa tra il giovane tenente Hazard e la tribù di Apache. Un momento che spinge lo spettatore alla riflessione, mettendo in primo piano la bassezza morale della guerra e di tutte le componenti che ne fanno parte, contribuendo al massacro e all'uccisione di vittime innocenti. Ma vediamo insime come si svolge la trama del film nel dettaglio.

FAR WEST, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Come suggerisce il titolo, la vicenda della pellicola è ambientata nell'ovest degli Stati Uniti, dove i pionieri hanno conquistato già grosse fette di terreno tra acquisti ed espropriazioni ai danni dei nativi americani. Il protagonista della vicenda è il giovane tenente Hazard. Inviato presso Fort Delivery, il tenente Hazard dovrà relazionarsi con il terribile generale Quait e il suo commando, allestito con l'obiettivo di attaccare e distruggere la tribù del capo indiano Falco Nero. Le battaglie si susseguono violente e sanguinose, ma non portano ad una risoluzione. La via migliore sembra quella diplomatica, ed è così che il giovane Hazard verrà inviato dal generale Quait a trattare con la tribu ribelle insieme ad un messaggero dei nativi. La missione diplomatica si rivela da subito difficile da risolvere, e Hazard dovrà dare fondo a tutta la sua esperienza e la sua capacità per porre fine ad un conflitto che continua a mietere vittime.

