Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati/ Lei è tornata a Modena, ma Belen... (Mattino 5)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati: lei è tornata a Modena dalla madre e non rilascia dichiarazioni, ma Belen Rodriguez... (Mattino 5).

20 aprile 2018 Redazione

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Dalle nozze alla rottura è un momento. Ne sa qualcosa Silvia Provvedi che ha lasciato la casa in cui viveva con Fabrizio Corona. La conferma ufficiale arriva da Mattino Cinque. Federica Panicucci, infatti, ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore. “Silvia e Corona non sono più una coppia, si sono lasciati. Lei si è trasferita a Modena, è tornata a casa sua. Tornerà a Milano per alcuni impegni, ma fonte certa, molto vicina a Fabrizio, ci dice che Silvia non tornerà a casa di Corona”, ha dichiarato Federica Panicucci. Tutto sarebbe stato scaturito dall’incontro segreto che l’ex re dei paparazzi, come riportato dal settimanale Oggi, avrebbe avuto con l’ex fidanzata Belen Rodriguez. Incontro che sarebbe avvenuto in quel di Milano quando la Provvedi e Andrea Iannone non erano nel capoluogo lombardo. L’incontro tra Corona e Belen avrebbe provocato la reazione di Silvia Provvedi che ha così lasciato l’appartamento che divideva con Corona fino a poche ore fa. Tuttavia, ad oggi, non c'è alcuna certezza che la rottura tra Corona e Silvia Provvedi sia stata scaturita dall'incontro tra l'ex re dei paparazzi e Belen. Se Corona non può, per obblighi di legge, rilasciare dichiarazioni pubbliche e usare i social, Silvia Provvedi ha scelto volontariamente la strada del silenzio. Nessuna dichiarazione, dunque, da parte di Silvia Provvedi.

SILVIA PROVVEDI HA LASCIATO FABRIZIO CORONA: NESSUNA DICHIARAZIONE

Mattino Cinque ha provato a contattare Silvia Provvedi. Solitamente sempre disponibile a rilasciare dichiarazioni anche sulla sua vita privata, la brunetta de Le Donatella ha preferito non rilasciare dichiarazioni rivelando di essere a Modena che di essere in procinto di tornare a Milano. Mario Giordano, nello studio di Mattino Cinque, ha rivelato qualche dettaglio sulla rottura: “Hanno pranzato insieme e non si sono risparmiati le parole”, ha detto il giornalista. Federica Panicucci ha poi aggiunto che ieri, la sorella Giulia, beccata dalle telecamere di Mattino Cinque a Milano, si è recata a casa di Corona per prendere alcuni effetti personali della sorella. Secondo gli opinionisti di Mattino Cinque, però, la rottura potrebbe essere stata causata dalle difficoltà incontrate dalla Provvedi di vivere il Corona vero piuttosto che quello dietro le sbarre. e non da Belen Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.