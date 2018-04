Fabrizio Frizzi, niente statua a San Giovanni Rotondo/ Il sindaco all'attacco: “Non si specula sul dolore”

Fabrizio Frizzi, niente statua a San Giovanni Rotondo. Il sindaco attacca il comitato nato in memoria del conduttore televisivo: “Non si specula sul dolore”. Le ultime notizie

20 aprile 2018 Silvana Palazzo

Nessuna statua di Fabrizio Frizzi verrà collocata a San Giovanni Rotondo. Lo stop arriva dal sindaco, secondo cui questa sarebbe una speculazione sul dolore per la morte del celebre conduttore televisivo. Un comitato in memoria di Frizzi nei giorni scorsi aveva annunciato la posa di un momento nella città di Padre Pio, santo a cui il conduttore era devoto. Il sindaco non si è opposto, dunque, all'iniziativa, ma ha richiamato al rispetto. «L'amministrazione di San Giovanni Rotondo non ha mai autorizzato la collocazione della statua in bronzo di Fabrizio Frizzi nei pressi del parco Carmelo Durante e non ha mai ricevuto alcuna richiesta né di patrocinio né di sostegno all'iniziativa da parte del comitato promotore», ha dichiarato Costanzo Cascavilla. Il primo cittadino sangiovannese ritiene che la collocazione della statua in bronzo dedicata a Fabrizio Frizzi, che è stato più volte in città, rientri nelle «iniziative che sono personali, sporadiche e probabilmente finalizzate solo a un ritorno mediatico».

FABRIZIO FRIZZI, NIENTE STATUA A SAN GIOVANNI ROTONDO

Il sindaco di San Giovanni Rotondo è pronto a cercare un modo per ricordare Fabrizio Frizzi, molto devoto a Padre Pio, ma non intende approvare la posa di una statua in memoria del conduttore, per la quale peraltro non ha ricevuto neppure una richiesta. «Rispettiamo la memoria di Frizzi e il dolore dei suoi familiari, ma chiediamo stesso rispetto per la nostra città che non vuole diventare protagonista del circo mediatico di rotocalchi e notizie sensazionalistiche», ha dichiarato Costanzo Cascavilla. Il primo cittadino sangiovannese si è detto disponibile «a incontrare i familiari di Frizzi e lavorare con loro per trovare modo e maniera di ricordarlo, anche per le sue visite ai luoghi di san Pio», ma ha spiegato anche che «la città di San Giovanni Rotondo non presta il fianco a operazioni di chi cerca facile visibilità speculando sul dolore e il ricordo di chi non è più». Per questo il sindaco invita il comitato promotore «ad abbassare i toni e a mettersi a disposizione senza fughe in avanti o dichiarazioni per ottenere l'attenzione dei media».

