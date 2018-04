GRANDE FRATELLO 15: LITE LUCIA BRAMIERI VS ALBERTO MEZZETTI / Video: "Lasciaci vivere, non sai niente di noi"

Grande Fratello 15, Lucia Bramieri ha rimproverato Alberto Mezzetti per il suo comportamento con gli altri inquilini, ai quali dispensa consigli e complimenti.

20 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Lucia Bramieri

I concorrenti del Grande Fratello 15 cominciano ad affilare le armi, mostrando il loro vero volto e rendendosi protagonisti delle prime liti di questa edizione. E così, dopo avere visto lo scontro tra Baye Dame e Patrizia, è Lucia Bramieri e a scendere in pista con un confronto assolutamente trash con Alberto Mezzetti. Il modello, balzato alle cronache con lo pseudonimo di 'Tarzan di Viterbo' si è comportato da life coach, dispensando consigli e suoi punti di vista a molti compagni di avventura. Il suo comportamento non è andato giù alla Bramieri che, dopo l'ennesimo complimento, ha detto la sua ad Alberto: "Lasciaci vivere, fai il tuo gioco e basta. Oddio, guarda ce l'avevo qua. E cavolo qui non abbiamo bisogno di un maestro, è da stamani che parli, parli, parli e non si capisce cosa vuoi dire. Tu non sai niente di noi, nulla di nessuno di noi. Ma tu cosa ne sai delle nostre vite? Io non li voglio i tuoi complimenti."

LUCIA BRAMIERI RIMPROVERA ALBERTO MEZZETTI

Al Grande Fratello 15, Lucia Bramieri ha rimproverato Alberto Mezzetti per le troppe parole di stima e gli eccessivi consigli dispensati all'interno della Casa. Secondo quanto dichiarato dalla donna, anche gli altri concorrenti sarebbero stanchi di questo suo atteggiamento. Ha infatti sbottato: "A me basta che taci e chiudi quella tua bocca. Sono stufa di sentirti. Basta è da stamani che vai in giro a dire ‘tu sei buono, tu sento che sei agitato, tu devi fare il modello’. Io voglio che tu la pianti. Stai diventando pesante. Io ho il coraggio di dirtelo, tutti si sono rotti i c**lioni di te!". Il Tarzan di Viterbo ha cercato di placare l'animo della Bramieri, spiegandole come in realtà dietro al suo comportamento non ci sia niente di strano ma le sue parole non hanno dato alcun esito positivo. Lucia, agitata e nervosa, ha continuato a ripetere come lui non sappia niente del resto del gruppo e che dunque farà bene, d'ora in avanti, ad evitare commenti fin troppo mielosi. Clicca qui per vedere il video del loro litigio.

