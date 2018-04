Gianluca Vacchi si sposa a settembre/ Nozze con una misteriosa nobildonna: scandalo per la famiglia di lei

Gianluca Vacchi si sposa a settembre: nozze con una misteriosa nobildonna, scandalo per la famiglia dal sangue blu, ecco dove si sarebbero conosciuti e le ultime indiscrezioni.

20 aprile 2018 Valentina Gambino

Gianluca Vacchi sposa una misteriosa nobildonna e mette la testa a posto? Mister Enjoy, famoso per i balletti a bordo piscina con tanto di slip bianco, sogna la progettualità essendo entrato nei "50"? Secondo quanto rivela il settimanale Spy, pare proprio ad un passo... Dopo aver chiuso la sua relazione d'amore con Giorgia Gabriele (che potrebbe avere un flirt con Stefano De Martino), l'imprenditore e deejay ha iniziato una lunga "carriera" da single, non facendosi mancare mai belle donne al suo fianco anche alle prese con coreografie studiate da hoc per poi condividerle anche su Instagram e fare impazzire gli oltre 11 miliardi di estimatori. Di seguito, una breve storia con una Miss e adesso la relazione con una donna appartenente ad una famiglia di sangue blu, questo il principale motivo per il quale lei non comparirebbe al suo fianco sui social network. Secondo quello che si legge, il deejay avrebbe chiesto la mano della sua compagna e presto la sposerà.

Gianluca Vacchi si sposa a settembre? Questa l’ultima indiscrezione. Tra le pagine del settimanale Spy, si apprende la notizia che ha “sconvolto” tutti quanti. L’uomo infatti, famoso per le feste pazze e la mondanità, sembrava consacrato alla vita da single proprio per via della passione per gli “eccessi”. Ed invece, sradicando i luoghi comuni pare che presto convolerà a giuste nozze dopo aver chiesto la mano della sua fidanzata dal sangue blu. Ma come si sarebbero incontrati i due? L’unione appare talmente bizzarra da non sembrare nemmeno vera, eppure… A quanto pare Gianluca e la sua misteriosissima dolce metà si sarebbero conosciuti in America dove lei vive per circa sei mesi all'anno. Ma non finisce qui: nella famiglia di lei gridano già allo scandalo. Attendiamo con ansia ulteriori sviluppi ma, visto l’egocentrismo di Vacchi, siamo sicuri che se si sposerà a settembre, in qualche modo lo renderà noto. Ed intanto la star di Instagram ha appena chiuso un accordo con Universal Music Latin Entertainment lanciando il suo nuovo singolo dal titolo “Love”.

