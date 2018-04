Grande Fratello 2018/ Triangolo amoroso: Alessia, Alberto e Mariana. La debolezza di Simone Coccia

Grande Fratello 2018: primo triangolo amoroso tra Alessia, Alberto e Mariana. Simone Coccia Colaiuta confessa le sue debolezze, ma Stefania Pezzopane non sarà in studio.

20 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello 2018 - Alberto Mezzetti

Non c’è Grande Fratello senza una storia d’amore. Se l’ultima edizione vip è stata animata dal sentimento scoppiato tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nella quindicesima edizione della versione nip del padre di tutti i reality, il concorrente che potrebbe dare vita a situazione amorose interessanti potrebbe essere Alberto Mezzetti. Il Tarzan di Viterbo, amante delle belle donne, di fronte al fascino delle sue compagne, ha cominciato a perdere la testa. Alberto ha messo nel mirino Alessia e Mariana, protagoniste della prima doccia bollente del Grande Fratello 2018. Il ragazzo dai lunghi capelli biondi ha così rivolto i suoi complimenti prima ad Alessia e poi a Mariana. “Hai un sorriso che spacca. Sei bellissima” – ha detto ad Alessia per poi rivolgere gli stessi complimenti anche a Mariana. Le due ragazze, però, si sono subito rese conto del gioco di Alberto, sicure che si diverta a fare il latin lover, consapevole della sua bellezza. “Vuole fare il piacione ma se ci fosse stata un’altra persona l’avrebbe fatto lo stesso”, ha detto Alessia in confessionale.

STEFANIA PEZZOPANE NON SARA NELLO STUDIO DEL GRANDE FRATELLO 2018

I primi giorni nella casa del Grande Fratello 2018 si stanno rivelando più duri del previsto per Simone Coccia Colaiuta che, dopo aver versato le prime lacrime pensando alla sua famiglia, in particolare alla nipotina Aurora, ha confessato ai compagni di non essere così sicuro di se stesso. Il momento riflessivo è partito da una dichiarazione di Alberto che ha descritto Simone come una persona buona e insicura. Nonostante il fidanzato non stia vivendo il Grande Fratello 2018 nel migliore dei modi, Stefania Pezzopane non ha alcuna intenzione di essere nello studio del reality o di entrare nella casa per fare una sorpresa al compagno. “Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo! Dopo il GF, Simone andrà in America dove ha un progetto che vuol realizzare. Se andrò in studio? Non credo, al momento non abbiamo parlato di niente da questo punto di vista”, ha detto la deputata PD al programma di RaiRadio1 ‘Un giorno da pecora'.

