IL LATO POSITIVO/ Su Rai Movie il film con Bradley Cooper (oggi, 20 aprile 2018)

Il lato positivo, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 20 aprile 2018. Nel cast: Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, alla regia David O. Russell. La trama del film nel dettaglio.

20 aprile 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BRADLEY COOPER E JENNIFER LAWRENCE

Il lato positivo, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 21.10. Una commedia sentimentale del 2012 che è stata affidata alla regia di David O. Russell mentre nel cast di attori protagonisti spiccano Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. La scelta dei due attori protagonisti è arrivata dopo una lunga selezione. Per il ruolo di Pat si pensava inizialmente a Mark Wahlberg, ma è stato poi il regista ad optare per Bradley Cooper, mentre per entrare nei panni di Tiffany, oltre alla Lawrence hanno sostenuto un provino anche Rachel McAdams, Olivia Wilde, Elizabeth Banks, Blake Lively, Rooney Mara, Kirsten Dunst, Anne Hathaway, Angelina Jolie e Andrea Riseborough. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL LATO POSITIVO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Il film racconta la vicenda di Pat Solitano (Bradley Cooper), un uomo distrutto dopo aver perso la moglie, la casa e il lavoro. Pat è tornato a vivere dai genitori dopo un lungo periodo trascorso in un istituto psichiatrico per un disturbo bipolare causato dal crollo psicologico avuto per la serie di eventi drammatici, culminati con l'aver sorpreso la moglie a letto con un altro uomo. Le difficoltà non hanno però definitivamente spezzato il protagonista, che si convince di poter ricostruire la sua vita andata in fumo e addirittura far tornare con sé la moglie. Sul suo percorso incontrerà Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrence, una ragazza affetta da diverse problematiche, tra cui un disturbo di promiscuità sessuale emerso dopo la tragica scomparsa del marito. E proprio un mancato amplesso farà in modo che l'amicizia tra i due si rafforzi, spingendo Tiffany a voler aiutare Pat, chiedendogli però in cambio la sua partecipazione ad una gara di ballo. A complicare la situazione ci si metterà anche il complicato rapporto tra Pat e suo padre, che ha problemi con il gioco d'azzardo e non ha grandi punti in comune con il figlio, poco interessato al Football e all'apertura di un ristorante. L'assidua frequentazione tra Pat e Tiffany farà in modo che i due si avvicinino sempre più, trovando conforto l'uno nell'altra per le proprie pene.

