IL TEMPO DELLE MELE/ Su Cielo il film con Sophie Marceau (oggi, 20 aprile 2018)

Il tempo delle mele, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 20 aprile 2018. Nel cast: Sophie Marceau, Brigitte Fossey e Claude Brasseau, alla regia Claude Pinoteau. Il dettaglio.

20 aprile 2018 Cinzia Costa

il film romantico in prima serata su Cielo

NEL CAST SOPHIE MARCEAU

Il tempo delle mele, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 21,15. Romanticismo a non finire Nella piattaforma Sky in chiaro sul digitale terrestre, dove viene trasmessa una pellicola cult dal titolo Il Tempo delle Mele che è stata affidata alla regia di Claude Pinoteau. Il film, realizzato nel 1980, ha visto lunghissimi periodi di preparazione. Uno di questi è legato alla scelta dei due giovani protagonisti. Sono infatti stati valutati quasi quattromila ragazzi, i quali tutti hanno dovuto girare la famosa scena dell'invito di Raoul alla festa dove andrà poi in scena in celeberrimo lento e la scena della mela. Un aneddoto molto interessante si lega poi alla scelta della protagonista Vic, malgrado le ricerche, la produzione non aveva ancora trovato la protagonista femminile, che si presentò spontaneamente accompagnata dal padre. Si tratta di Sophie Danièle Sylvie Maupu, che colpì immediatamente il regista. Nacque così la stella di Sophie Marceau, divenuta poi una delle attrici di maggior successo in Francia. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL TEMPO DELLE MELE, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Il film, ambientato a Parigi, racconta le vicende della giovane Vic Berreton, ragazzina di 13 anni alle prese con le prime esperienze e i primi amori tipici del tempo delle scuole superiori. La vita di Vic cambierà il giorno in cui conoscerà Mathieu, suo coetano e suo primo grande amore. Oltre allo sconvolgimento ormonale portato dalla cotta per il ragazzo, per Vic arriveranno anche i primi attriti coi genitori con cui si sconterà spesso soprattutto con il papà, dentista François, e la mamma illustratrice Françoise. I due sono alle prese con una delle tante crisi coniugali che è sfociata in un tradimento reciproco. Vic troverà conforto nella bisnonna Poupette. La vecchietta, ottantacinquenne, aiuterà la nipotina a districarsi nella giungla dei sentimenti che la travolgono, aiutando anche i genitori della ragazza a ritrovare la conciliazione che cercano da lungo tempo.

