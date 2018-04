Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale: il bislacco business di Hipolito e Onesimo (20 aprile)

Il Segreto, anticipazioni puntata serale del 20 aprile: cosa succederà agli amici di Puente Viejo? Eccovi la trama del nuovo appuntamento in onda nella prima serata di Canale 5.

20 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni puntata serale

Torna l'appuntamento del prime time con gli amici di Puente Viejo che, come accade ormai da una settimana, dovranno scontrarsi con La Corrida, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai e riportata in televisione da Carlo Conti. Chi avrà la meglio in termini di ascolti TV? Nell'attesa di poterlo scoprire, partiamo invece con le anticipazioni in riferimento alla trama che vedremo in onda oggi, venerdì 20 aprile su Canale 5. Le controversie problematiche de Il Segreto, rappresentano ancora una volta il cuore pulsante del venerdì in TV. Per Julieta infatti, ad appiccare l'incendio che avrebbe provocato la tragica morte di sua figlia, sarebbe stato Saul. Parlandone con la nonna però, questa le fa promettere di non accusare nessuno se prima non dispone di valide prove in mano per poterlo realmente dimostrare. Ed intanto Donna Francisca continua a minacciare Candela. Hipolito e Onesimo portano avanti il loro bislacco business con protagonista il bidet. Ed infatti i due cugini hanno deciso di affittarlo ai paesani per uso personale e di guadagnarci in questo modo.

Il Segreto, anticipazioni

Dolores stanca del particolare “commercio” che vede i due cugini più uniti che mai, decide di darci un taglio mettendo la parola fine a questa storia. Nel frattempo Hernando si trova faccia a faccia con Aquilino per conoscere le sue vere intenzioni nei confronti della giovane Beatriz. Mauricio, frustrato più che mai, sfoga la sua ira repressa sui braccianti, trattandoli davvero malissimo. Saul chiede a Prudencio di dirgli la verità su Julieta e quest'ultimo lo rasserena promettendogli di scoprire qualcosa sul particolare passato di Julieta, scoprendo non solo chi sia il padre di Ana ma anche quale sia il reale motivo del loro incessante vagabondare fino a trovare fissa dimora proprio a Puente Viejo. Le dinamiche degli amici de Il Segreto, vi aspettano anche questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 21.15 circa. La nuova puntata serale potrà essere visionata anche in diretta streaming tramite la relativa app ufficiale di Mediaset e il suo portale web. Se non potete vedere l'appuntamento oggi, potete anche recuperarlo in replica seguendo le precedenti indicazioni.

© Riproduzione Riservata.