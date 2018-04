Instict, plagio di Bones?/ Il terzo episodio dal titolo Segreti e Bugie salta su Rai2

Instic è un plagio di Bones? Dopo la messa in onda del terzo episodio dal titolo Segreti e Bugie, scoppia la polemica e Raidue sospende la messa in onda.

Instict

Decisione clamorosa di Raidue che ha deciso di non mandare in onda il terzo episodio di Instict dal titolo “Segreti e bugie” prevista per domenica 22 aprile. Al suo posto sarà trasmesso il quarto episodio dal titolo “Padri e figli”. La decisione è arrivata dopo che, negli Stati Uniti, la serie tv creata da Michael Rauch per il network CBS e basata sul romanzo Murder Games di James Patterson e Howard Roughan è stata accusata di plagio. Dopo la messa in onda dell’episodio in questione negli Stati Uniti, molti telespettatori hanno notato una somiglianza con un episodio della quinta stagione di Bones dal titolo “The Plain in the Prodigy”. Sui social è arrivata puntuale la reazione dei fans che hanno immediatamente notato la somiglianza tra i due episodi al punto da spingere la CBS a ritirare il terzo episodio di Instict per modificarlo. Raidue nonostante il successo ottenuto dalla serie, ha dovuto adattarsi alla decisione e rinviare la messa in onda del terzo episodio a domenica 29 aprile quando “Segreti e bugie” verrà nuovamente diffuso. Sulla questione, Rauch si è già scusato con il pubblico di Bones promettendo che non succederà più.

LA TRAMA DELL'EPISODIO SEGRETI E BUGIE

Il terzo episodio di Instict “Segreti e bugie” racconta delle indagini sulla morte di un giovane Amish, da poco arrivato nella grande città. Le indagini partono e quando gli inquirenti trovano una collezione di stecche di ghiaccioli si convincono che, nel caso, possa essere coinvolto l’insegnante di pianoforte del ragazzo. Dopo la messa in onda dell’episodio, i telespettatori americani hanno notato la somiglianza con un episodio di Bones che parla proprio della morte di un giovane Amish per la quale viene indagato il maestro di pianoforte. Troppi similitudini per il pubblico che hanno immediatamente attaccato i produttori di Instict che hanno immediatamente risposto alle accuse correndo ai ripari prima che sia troppo tardi.

