Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini/ "Eva Henger e Monte avevano un accordo. E su Rosa Perrotta..."

20 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Alessia Mancini

Alessia Mancini, la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi 2018, ai microfoni di Fanpage, commenta la sua avventura in Honduras. Criticata e osteggiata da una parte dei naufraghi, l’ex letterina ha ricevuto anche molto affetto da parte del pubblico. Lontana dall’Italia e dalla sua famiglia per tre mesi, Alessia Mancini non ha vissuto da vicino lo scandalo del cannagate. Tuttavia, a conoscenza di quanto poi è accaduto, dopo le dichiarazioni in diretta della Henger, la Mancini ha confermato l’esistenza di un accordo tra la Henger e Monte. “Per quello che so, era molto arrabbiata perché con Francesco Monte aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati. Mi chiederei più per quale motivo Francesco abbia scelto di nominare proprio lei nonostante questo accordo pregresso. Lei ci è rimasta malissimo e credo sia stata quella la molla che ha scatenato la sua rabbia. L’errore è stato proprio questo, mettersi d’accordo prima del gioco, ed è qualcosa che hanno pagato entrambi”, ha spiegato a Fanpage la Mancini che, nel corso delle settimane, ha sempre evitato di mettersi d’accordo con i compagni per le nomination nominando le persone con cui andava meno d’accordo.

ALESSIA MANCINI E IL RAPPORTO CON ROSA PERROTTA

Alessia Mancini è tornata in Italia affrontando il viaggio con Rosa Perrotta. L’ex velina e l’ex tronista sono state le protagoniste di accese discussioni all’Isola dei Famosi 2018. Tra le due non è mai nato un feeling ed oggi, a Fanpage, la Mancini spiega perché sia stata così criticata dai compagni. “Credo di essere stata molto temuta sull’Isola e anche molto invidiata. Sono molto fortunata sotto il profilo familiare e la famiglia bellissima che ho, oltre al meraviglioso rapporto con mio marito, sono stati oggetto di invidia da parte degli altri. È brutto doverlo dire, ma credo sia andata proprio così. A differenza di qualcuno, non ho mai odiato o invidiato gli altri”, ha spiegato la Mancini che, per la famiglia che ha e per la carriera che ha avuto si considera una donna molto fortunata. Alessia, poi, ha commentato l’atteggiando di Rosa Perrotta nei suoi confronti: “Proprio poco fa ho scoperto che, durante un fuori onda, Rosa Perrotta diceva: “La odio, odio soltanto lei”. Non capisco perché. Io non l’ho mai odiata, né temuta e mai mi sarei messa a paragone con lei. Mi piacerebbe capire da dove arriva tanto odio. A questo punto devo pensare che sia proprio l’invidia a giocare brutti scherzi”, ha concluso.

