LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini al Villaggio per la Terra

Questo pomeriggio, venerdì 20 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La vita in diretta, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

20 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, giovedì 19 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma è stato seguito da 1.121.000 spettatori con l’11,11% di share nella prima parte e 1.398.000 telespettatori con il 14.39% nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Il prossimo 25 aprile la conduttrice parteciperà alla manifestazione ambientale “Villaggio per la Terra”. Francesca Fialdini leggerà alcuni passi del suo libro “Il sogno di un venditore di accendini”, ispirato alla storia vera di Youssou, fuggito dal Senegal in cerca di fortuna in Europa. Nel romanzo è incluso, come postfazione, un saggio di mons. Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, che sarà insieme alla giornalista Rai dalle 14.00 al Galoppatoio di Villa Borghese, a Roma.

Il futuro di Marco Liorni in Rai

La Rai è al lavoro sui palinsesti della prossima stagione televisiva e sui cambi di conduzione dei suoi programmi di punta. Da giorni, Marco Liorni era dato per certo alla condizione dell’Eredità, al posto di Carlo Conti che a sua volta è passato al timone del game show di Rai 1 dopo l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Frizzi. Ma, secondo quanto riporta Tv Blog, il conduttore non approderà nel preserale ma potrebbe spostarsi al sabato pomeriggio, al timone di Sabato italiano, quest'anno condotto da Eleonora Daniele. Secondo i rumor storie italiane sarà ampliato nel day time di Rai 1 fino alle 11.40 quando la linea passerà a La Prova del cuoco, Elisa Isoardi, con - si ipotizza - Elisa Isoardi.

© Riproduzione Riservata.