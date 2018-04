La Corrida di Carlo Conti/ Seconda puntata, diretta: tornano i concorrenti allo sbaraglio (20 aprile)

La Corrida di Carlo Conti, seconda puntata: torna su Rai1 dopo lo strepitoso boom di ascolti dell'esordio, sul palcoscenico nuovi concorrenti allo sbaraglio.

20 aprile 2018 Valentina Gambino

La Corrida, anticipazioni

La Corrida è tornata la scorsa settimana su Rai1, a 50 anni di distanza dal suo primo debutto radiofonico. Anche stasera Carlo Conti più in forma che mai, si porterà a casa la gara degli ascolti TV? Assolutamente sì. Il debutto ha stravinto con 5.999.000 telespettatori (share 27.4%). "Il grande successo di ascolti della Corrida, oltre a premiare il grande lavoro della squadra di Rai1, è il meritato tributo che i telespettatori hanno voluto rivolgere a uno straordinario professionista come Carlo Conti, che ha saputo riproporre e rendere attuale lo storico programma nato 50 anni fa in radio alla Rai da una idea di Corrado e Riccardo Mantoni" ha specificato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. Per poi complimentarsi con il conduttore: "una persona speciale che nelle ultime settimane ha dimostrato ancora una volta tutta la sua umanità e il suo attaccamento alla grande famiglia del servizio pubblico". Questa sera, andrà in onda la seconda puntata e poi ne seguiranno altre quattro, per uno show che ha riportato in pista i dilettanti allo sbaraglio in una versione, come ci ha tenuto a dire alla presentazione del programma "non rinnovata ma che ricalca il format originale".

La Corrida, Conti spiega perché ha voluto riproporla

Per il debutto della Corrida, si è scelto di ritrovare tutti gli elementi tipici che hanno fatto dello show un vero cult, rendendolo popolare sin dalle prime edizioni condotte dal mitico Corrado. Nello show di Rai1, si ricalca questo stile anche con la presenza di una valletta ufficiale (Ludovica Caramis “professoressa” ne L’Eredità 2011) e quella improvvisata scelta tra il pubblico di puntata in puntata. In studio anche il corpo di ballo di Fabrizio Mainini e il semaforo verde. L'accompagnamento musicale è live grazie al contributo dell'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. La trasmissione è prodotta da Magnolia mentre il format è della società di produzione Corima, fondata dalla vedova di Corrado Marina Donato. “Appena c’è stata la possibilità di riportare in onda questo programma — che negli anni è stato condotto, benissimo, anche da Scotti e Insinna — è stato naturale incontrarmi subito con Marina Donato, la moglie di Corrado, che ha reputato fossi la persona giusta per riportarlo in Rai”, ha raccontato Carlo Conti al Corriere della Sera.

Dopo La Corrida, i sogni di Carlo Conti

Per quale motivo trasformare un prodotto che già funzionava? Con questa idea Carlo Conti ha riportato sulle scene La Corrida, dando spazio al pubblico, all’orchestra, al semaforo, ai campanacci… 15 concorrenti a puntata: “Sono arrivate una valanga di richieste. Abbiamo fatto provini in tutta Italia e adesso con gli autori stiamo scegliendo i dilettanti perfetti. Ma proverò il meno possibile per non guastare l’effetto sorpresa e godermi io per primo lo spettacolo mentre va in scena. Corrado, sul suo sgabello, riusciva a fare un controcampo meraviglioso”, confida ancora Conti. Le tipologie di dilettanti allo sbaraglio sono rimaste più o meno invariate con i classici suonatori di ascelle, i cantanti, i ballerini bravi e quelli che restano immobili, quelli che raccontano barzellette ma non fanno ridere nessuno… dopo La Corrida il sogno proibito di Carlo Conti è Canzonissima: “Mi sono divertito a riproporre Ieri e oggi, su Rai3 e, visto il gradimento, spero di poterne fare una nuova serie. Un altro format senza tempo è ‘Canzonissima’. Rimetterla in piedi con i cantanti di oggi sarebbe un sogno”.

Concorrenti e meccanismo

Il programma fedele in tutto e per tutto al format originale, vede la presenza sul palcoscenico di gente comune, presso lo studio 5 della Dear di Roma. Sotto l’occhio vigile di Carlo Conti che esamina le esibizioni seduto sul mitico sgabello, i “dilettanti” saranno giudicati dal pubblico in studio. Il pubblico avrà un ruolo importantissimo: non appena lo storico semaforo da rosso diventerà verde, con pentole, fischietti, campanacci o applausi dimostrerà il suo gradimento per le varie esibizioni. Alla fine, i più applauditi verranno di nuovo valutati dal pubblico in studio per l’elezione del vincitore di puntata. Ai casting, che si sono tenuti in tutta Italia, si sono presentate più di cinquemila persone. Nel corso dei sei appuntamenti in diretta il pubblico potrà divertirsi con cantanti, suonatori di strumenti strani, ballerini, barzellettieri, imitatori, rumoristi, maghi, mimi, poeti, acrobati, giocolieri, circensi, trasformisti, e chi più ne ha più ne metta. L’appuntamento con la seconda puntata de La Corrida è quindi rinnovato per la prima serata di oggi, venerdì 20 aprile su Rai1.

© Riproduzione Riservata.