EX MINISTRO LANDOLFI COME ROBERTO SPADA: SCHIAFFI A GIORNALISTA LA7/ Video, reazione a intervista su vitalizi

Landolfi, schiaffo a giornalista di Non è l'Arena: video La7. Massimo Giletti: "Vitalizi? Un nervo scoperto...". Le ultime notizie sull'aggressione avvenuta a Roma ai danni di Danilo Lupo

20 aprile 2018 - agg. 20 aprile 2018, 16.53 Silvana Palazzo

Nuova aggressione ai danni di un giornalista di La7, Danilo Lupo, inviato del programma di Massimo Giletti, Non è l'Arena. E' avvenuta ieri in pieno centro a Roma e ha visto protagonista l'ex ministro Mario Landolfi, visibilmente contrariato di fronte alle domande sui vitalizi. Dopo aver inizialmente alzato solo i toni, dalle parole è passato ben presto ai fatti e, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha reagito a scapito del giornalista colpendolo con uno schiaffo in pieno volto. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti e turisti in quel momento presenti nei pressi di Palazzo Montecitorio. Lo stesso quotidiano, nel riferire i fatti di ieri ha rammentato quanto accaduto nei mesi scorsi da parte di Roberto Spada ai danni del giornalista di Nemo, Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi. In quell'occasione, Spada aggredì l'inviato nel bel mezzo dell'intervista rompendogli il setto nasale con una testata. Il paragone, ovviamente, sembra eccessivo anche a noi poiché quest'ultima aggressione ebbe naturalmente conseguenze decisamente più gravi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IL RAMMARICO DI MASSIMO GILETTI

Non ha digerito le domande sui vitalizi, quindi ha cominciato ad alzare i toni e poi ha sferrato un potente schiaffo al giornalista che lo aveva fermato. È l'ex ministro Mario Landolfi (Fratelli d'Italia) il protagonista di questa aggressione. La vittima invece è Danilo Lupo, inviato di La7 per Non è l'Arena di Massimo Giletti. Il giornalista stava chiedendo un parere a Landolfi sul tema dei vitalizi ai politici, ma sin da subito l'intervistato si è mostrato visibilmente contrariato. La discussione è culminata con una forte sberla: colpito in pieno volto il giornalista. L'aggressione è avvenuta nei vicoli dietro Palazzo Montecitorio. Ad assistere alla scena turisti e passanti che sono comprensibilmente rimasti sbigottiti da quanto accaduto. Duro il commento di Massimo Giletti sulla vicenda: «Sono estremamente rammaricato che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato».

Sta facendo discutere l'aggressione dell'ex ministro Mario Landolfi (FdI) ai danni del giornalista Danilo Lupo. Il brutto gesto è stato ripreso dalle telecamere e sta facendo il giro del web, suscitando l'indignazione degli utenti. L'ex ministro delle Comunicazioni del governo di Silvio Berlusconi, deputato per cinque legislature, ha anche insultato il giornalista («faccia di c...»). Una reazione tutt'altro che civile quella che ha avuto... «Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto», ha commentato Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena, che andrà in onda domenica 22 aprile su La7. Il video completo dell'aggressione e l'intera vicenda saranno al centro della prossima puntata. Dura comunque la condanna di Giletti: «Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza».

