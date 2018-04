Lucia e Filippo, primo bacio al Grande Fratello 15/ Video, notte infuocata per i due concorrenti

Arriva il primo bacio al Grande Fratello 2018: Lucia Orlando e Filippo Contri si sono baciati nel corso della seconda notte passata insieme nella Casa...

20 aprile 2018 Anna Montesano

Lucia e Filippi, Grande Fratello 15

Sono passati soltanto due giorni dall'ingresso dei concorrenti del Grande Fratello 15 nella Casa più spiata d'Italia, ma sono bastati affinchè si creassero le prime affinità e scattasse il primo bacio (Clicca qui per il video). Nel daytime in onda oggi su Canale 5, scopriamo infatti che il primo bacio di questa edizione è quello che si sono dati Lucia Orlando, la bella 28enne romana, e Filippo Contri, uno dei tre "super boni" di questa edizione. L'affinità tra i due è nata, a quanto pare, sin da subito. Filippo ha iniziato a corteggiare Lucia, decidendo anche fosse loro il primo turno dei piatti da lavare. È qui che il ragazzo le fa le sue avances, dichiarando di essere felice di starle accanto. I due si sorridono, si scambiano sguardi complici fino alla sera, quando i ragazzi devono tornare al Lido Carmelita per trascorrere la notte.

Lucia pentita del bacio con Filippo?

Ogni sera però, le donne hanno la possibilità di scegliere un uomo da lasciare lì con loro e far dormire nella Casa. Il prescelto di ieri sera è stato proprio Filippo che, inutile dirlo, si è fiondato nel letto accanto a quello di Lucia. Qui i due hanno iniziato a stuzzicarsi e avvicinarsi e, tra abbracci e sorrisi, è arrivato il primo bacio. Gesto inaspettato, che fa riflettere Lucia. Questa mattina la ragazza si è infatti confidata con Baye Dame, ormai diventati molto amici, e confessa di non sapere se aver fatto o meno bene. "Se è quello che ti sentivi in quel momento hai fatto bene - le dice Baye - ma aspettati martedì che se ne parli" le chiarisce poi, pensando alla diretta (che non sarà martedì ma lunedì!)

