Ludovica Caramis / Chi è la valletta de La Corrida? "Devo tanto a Carlo Conti, è stato lui a lanciarmi"

Ludovica Caramis, la valletta de La Corrida è la fidanzata di Mattia Destro. In un'intervista afferma: "Devo tanto a Carlo Conti, è stato lui a lanciarmi"

20 aprile 2018 Anna Montesano

Ludovica Caramis

Ludovica Caramis, nata a Roma il 29 luglio del 1991, è la valletta della Corrida accanto a Carlo Conti. Salto di qualità importante visto che è passata da fare una delle professoresse a L’eredità, dal 2011 al 2017, ad occupare ruolo importante nella Corrida. La valletta de La Corrida non ha ancora un figlio con il centravanti del Bologna Mattia Destro. La Caramis ha rilasciato di recente un'intervista parlando della sua nuova avventura attraverso forzaroma.info: "L’idea è di restare nella tradizione del programma, non ci sarà nulla di preparato perché è bello e divertente che le cose vengano da sé: i protagonisti saranno il pubblico e i concorrenti”.

Ludovica Caramis il ricordo di Corrado e il grazie a Carlo Conti

Vista la giovane età sicuramente non ricorda le edizioni di Corrado: "No, infatti, ricordo solo le più recenti. Ma conosco Corrado dai racconti dei miei genitori, mi hanno detto che era divertente, un personaggio forte, e che per loro La Corrida era un appuntamento per tutta la famiglia. Da una parte è meglio arrivare lì con un punto interrogativo, credo che Carlo voglia che resti me stessa, spontanea, per mettere qualcosa di nuovo pur rimanendo nella tradizione". Carlo Conti ha puntato da sempre su di lei: "Sì e la considero una grande prova di fiducia e stima. Io gli devo tanto, è stato lui a lanciarmi in questo mondo, a 19 anni, mi ha vista crescere e ora mi ha dato quest’altra grande opportunità: è il mio primo serale e la mia prima diretta". Una grandissima occasione quindi per la valletta accanto a colui che l'ha praticamente lanciata.

