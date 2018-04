Marco Garofalo è morto/ Oggi i funerali: l'addio di Laura Freddi

Ultimo addio a Marco Garofalo il coreografo romano che si è spento all'età di 61 anni dopo una lunga battaglia. Ecco i messaggi di cordoglio degli artisti e dei colleghi

20 aprile 2018 Hedda Hopper

Marco Garofalo, Amici

Sono tanti gli artisti che in queste ore si sono stretti intorno alla famiglia di Marco Garofalo, il coreografo e ballerino morto a 61 anni proprio nella notte tra il 18 e il 19 aprile. Oggi, alle 14.30, si sono tenuti i funerali alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, la stessa che nei giorni scorsi ha ospitato un altro funerale, quello di Fabrizio Frizzi. I due hanno lottato e questo sicuramente ce l'hanno in comune, così come hanno in comune l'arte e il saper creare qualcosa. Marco Garofalo era agli occhid i tutti burbero e "spietato" ma sicuramente è lui uno dei pochi che ha saputo cogliere il cambiamento della televisione con l'arrivo della tv commerciale e, conseguentemente, del ballo e della danza sia nel modo di concepirla che nel modo di farla. Sono tante le sue discussioni in tv (ad Amici) con i puristi della musica classica e gli appassionati di "tecnica sopra ogni cosa". Al contrario, Garofalo in un ballerino cercava altro: "va bene avere la tecnica ma nel passo c'è bisogno di qualcosa di più, energia, grinta, carisma".

L'ADDIO DEL FIGLIO

Questo era il motto che lo ha accompagnato nel suo lavoro e che ha permesso di diventare una "firma" nota di Canale 5 e il "boss" di tutti. Sono tanti i ballerini che in queste ore hanno usato i social per un ultimo saluto a Marco Garofalo: da Simone Nolasco a Giulia Pauselli, da Lorella Cuccarini a tanti colleghi che hanno condiviso con lui anche l'esperienza ad Amici. Proprio nel talent di Maria De Filippi era tornato nelle scorse settimana per un workshop insisme ai ragazzi ed è stato in quel momento che è apparso caparbio ma anche tanto dimagrito. Subito il campanellino d'allarme è suonato ma in pochi sapevano della sua lotta e della sua malattia, pochi a parte la famiglia che gli è rimasta accanto fino alla fine e che ha racchiuso il proprio dolore nel bel messaggio che Alessio, il figlio, ha postato sui social ringraziando Garofalo del buon padre e "boss" che è stato in questi anni.

LE PAROLE DI LAURA FREDDI

Nelle scorse ore, proprio al cospetto del funerale di Marco Garofalo, su Instagram ha preso la parola un altro volto noto della televisione e di Mediaset ovvero Laura Freddi. Anche lei ha avuto modo di lavorare con Marco dietro le quinte dei programmi Mediaset e, soprattutto, quando si occupava della conduzione di Buona Domenica in tandem con Maurizio Costanzo e non solo. Lei stessa ha ricordato i loro momenti insieme ma anche un ultimo periodo in cui si sono visti poco ma senza mai dimenticare quello che insieme hanno condiviso. Laura Freddi scrive: "Onorata di aver ricevuto i tuoi insegnamenti proprio ai miei esordi in TV ,di esserti stata amica,costretta a salutarti in questo modo oggi con gli occhi lucidi pregherò per te,anche se la vita ci ha fatto un po' perdere di vista non dimenticherò mai la persona che eri e le tante risate fatte insieme,oltre alla grande professionalità nel tuo lavoro!!un abbraccio va anche ai figli e a Rosa!

Ciao marco". E tutti noi non possiamo far altro che accodarci al suo saluto.

