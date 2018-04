Maria De Filippi / Barbara D'Urso pronta spodestare Queen Mary? Grande Fratello 15 il test

Le strane manovre Mediaset mostrano i muscoli a Maria De Filippi puntando tutto su Barbara D'Urso. La conduttrice torna in prime time e vince, e poi? Una battaglia segreta nei corridoi...

20 aprile 2018 Hedda Hopper

Maria De Filippi, Amici

Barbara D'Urso e Maria De Filippi sono le regine di Canale 5, le due si dividono il pomeriggio della rete in settimana e la sanguinaria si occupa anche del prime time del sabato senza mai deludere le aspettative in termini di ascolti (e quindi di introiti) ma davvero le due hanno bisogno di pestarsi i piedi per continuare a convivere in Mediaset? Il critico Aldo Grasso sembra convinto che la mossa di scegliere Barbara D'Urso per la conduzione del Grande Fratello non sia casuale e anche il ritorno della Dottoressa Giò, la fiction che la napoletana interpreta, dovrebbe essere un chiaro segnale di quello che Mediaset ha in mente: dimostrare alla De Filippi di avere un'alternativa. Ma è davvero così che funziona ed è davvero utile all'azienda mandare al conflitto le sue due perle? Sicuramente no.

PUBBLICO DIVERSO E STESSO SUCCESSO

Barbara D'Urso e Maria De Filippi si rivolgono ad un pubblico prettamente femminile ma che spesso non è uguale. Più giovane e "intellettuale" il pubblico della sanguinaria e più trash quello della conduttrice napoletana, e allora qual è l'esigenza di averla in prima serata nonostante le dirette giornaliere e della domenica pomeriggio? La domanda è un'altra: perché no? La conduttrice non è certo nuova alla prima serata e il successo per lei è sempre a portata di mano soprattutto quando si tratta di programmi che può cucirsi addosso come questa edizione del Grande Fratello che sicuramente è una versione "elegante" del suo Pomeriggio 5. Stessi volti, stesse dinamiche e il pettegolezzo dietro l'angolo, la D'Urso ha colpito alto e ha fatto centro, e la De Filippi? Siamo sicuri che Maria ha altro a cui pensare e non certo alla possibile gelosia che possa scaturire dall'arrivo della D'Urso in prima serata e anche per lei la domanda da fare sarebbe un'altra, dove dovrebbe andare?

MARIA DE FILIPPI IN FUGA DA MEDIASET?

Spesso si è parlato di Maria De Filippi come in fuga da Mediaset pronta ad andare verso Sky o, addiriturra in Rai, ma siamo sicuri che i suoi programmi (Uomini e donne in primis) possano andare bene per la tv pubblica o addirittura la pay? Siamo sicuri di no. Per adesso la casa della De Filippi e della sua squadra è Mediaset e dopo il braccio di ferro che le ha permesso di ottenere molto (da conduttori ad esperimenti al ritorno di Maurizio Costanzo) siamo sicuri che non avrà timore di qualche successo in prime time per Barbara D'urso che, lo ricordiamo, in passato ha messo insieme anche un mega flop con il suo programma ballerino simile a Ballando con le Stelle. Le due regine per adesso convivono e il pubblico di Canale 5 (così come gli inserzionisti pubblicitari) non potrebbero esserne più contenti.

