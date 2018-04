NADIA TOFFA/ Senza parrucca: il selfie con la mamma commuove i fan

20 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Nadia Toffa con la mamma (Instagram)

Nadia Toffa si mostra senza parrucca ai suoi fan. Ieri la conduttrice delle Iene ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme alla sua mamma: “Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica. Una giornata favolosa #mamminamia #tivogliobene #chebellostareinsieme”, ha scritto la Toffa. Nello scatto Nadia appare con un turbante azzurro in testa e degli occhiali con le lenti gialle. I suoi follower, oltre 777 mila, hanno subito notato che Nadia Toffa non indossa la parrucca: “Sei bellissima Nadia, nella tua naturalezza… forza, sei una grande!”, “Sei bellissima con questo turbante in testa forza” e “Mi piaci come affronti la tua malattia sei sempre positiva”, hanno commentato alcuni fan. Tanti utenti fanno i complimenti alla Iena per la sua bella mamma: “Sei una grande donna vedendoti con tua madre sei ancora più bella”, “Siete stupende, brava la Mamma e brava la nostra guerriera” e “Nadia hai una mamma molto giovane e bella può essere tua sorella”. Nadia Toffa sta ancora lottando contro il cancro.

Lo stop per recuperare dopo le cure

Dieci giorni fa Nadia Toffa aveva annunciato sui social che non avrebbe partecipato alla puntata domenicale delle Iene dell’8 aprile perché debilitata dalle cure alle quali si sta sottoponendo: “Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, #LeIene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica”. La Toffa si era sentita male il 2 dicembre a Trieste, città in cui si trovava per lavoro, e al suo rientro in tv a febbraio aveva rivelato di aver avuto un cancro: “In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata”. Domenica 15 aprile, Nadia Toffa è tornata alle Iene: “Mi sono un po’ ricaricata e sto bene. Sono felice di essere qui con voi, mi siete mancati. Sto bene”, ha detto salutando il pubblico.

