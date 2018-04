Natalie Portman rifiuta il "Nobel di Israele"/ Boicotta il suo paese:"Non mi sento a mio agio"

Polemiche per il rifiuto del Nobel di Istraele dell'attrice israeliana con cittadinanza anche americana Natalie Portman che ha rifiutato di ritirare un importante onorificenza israeliana

Di origine israeliana, l'attrice americana Natalie Portman ha compiuto un gesto di disobbedienza civile fortemente criticato nel suo paese di origine, Ha annunciato infatti che non si recherà a giugno in Israele a ritirare il Premio Genesis che è definito “il Nobel per le persone di discendenza ebraica” (la Portman è infatti nata a Gerusalemmme). I motivi della rinuncia, benché appaiono chiaramente schierati politicamente, sono definiti in modo vago nel comunicato ufficiale che ha comunicato la notizia: "per i recenti avvenimenti in Israele non si sente a suo agio a partecipare ad alcun vento pubblico in Israele e che per questo non può in tutta coscienza andare avanti con la cerimonia". Quale siano questi avvenimenti non viene minimamente chiarito, anche se sicuramente il riferimento è ai recenti scontri durante la marcia dei militanti radicali islamisti di Hamas al confine con lo stato ebraico che ha scatenato una forte repressione da parte israeliana.

COSA SI NASCONDE DIETRO ALLA RINUNCIA DI NATALIE PORTMAN?

Non è chiaro se l'attrice faccia parte dell'organizzazione tra i cui responsabili c'è l'ex Pink Floyd Roger Waters, che invita tutti gli artisti, attori e musicisti, a non recarsi e a non esibirsi in Israele per per sostenere invece il popolo palestinese. I responsabili del premio hanno comunicato come questa decisione rischi adesso di compromettere tutto il lavoro fatto nei cinque anni di esistenza della cerimonia per non essere coinvolti politicamente: "temiamo la decisione di Portman causerà alla nostra iniziativa filantropica una politicizzazione per evitare la quale abbiamo lavorato duramente negli ultimi cinque anni". Nel 2015 il premio era stato assegnato a un altro attore americano, Michael Douglas, che si era guardato bene dal rifiutarlo. Natalie Portman, vero nome Natalie Hershlag, ha la doppia cittadinanza israeliana e americana rivendicandola orgogliosamente. Tre anni fa aveva diretto e interpretato un film ispirato all'autobiografia dello scrittore israeliano Amos Oz, A tale of love and darkness.

