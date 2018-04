Netflix/ Su iOS saranno disponibili le anteprime video automatiche, ecco come funzionano

Netflix, sbarcano su iOS le anteprime video automatiche: ecco cosa sono e quando potremo vederle anche su Android. Il mondo dello streaming si rivoluziona finalmente anche in Italia.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Netflix

Lo streaming finalmente sta assumendo una svolta importante anche nel nostro paese. Netflix ormai è una realtà da anni negli Stati Uniti dove probabilmente è più facile trovare chi è abbonato alla piattaforma piuttosto che chi non lo è. In Italia al momento la situazione sta crescendo di recente, visto che Netflix fino a un paio di anni fa non esisteva nemmeno e che c'è stato da superare un ovvio momento di rodaggio. L'azienda però sta lavorando molto bene per cercare di rendere l'esperienza di streaming al più alto livello possibile dal punto di vista della qualità. Probabilmente già nelle prossime settimane ci saranno ulteriori novità, intanto quella delle anteprime automatiche su iOS rappresenta l'ennesimo passo in avanti verso gli utenti. L'obiettivo è quello di rendere tutto il più semplice possibile e con una qualità che sicuramente farà venir voglia anche a chi non lo è di abbonarsi.

COSA SONO LE ANTEPRIME VIDEO AUTOMATICHE?

Tra le notizie dell'ultima ora legate al mondo di Netflix sicuramente c'è quella legata alle anteprime automatiche su iOS, ma non tutti sanno cosa sono. Praticamente nella sezione dove prima andavamo a scegliere un film o una serie televisiva sarà possibile eseguire il trailer in automatico, per poter capire più rapidamente di cosa stiamo per scegliere. L'anteprima automatica dura circa trenta secondi e viene mostrata in verticale in modo da poterne visualizzare diverse rapidamente senza dover continuamente inclinare l'iPhone e perdere così tempo, con una fruizione di minor livello. I trailer si potranno anche eseguire rapidamente con il gesto di swipe ormai conosciuto a tutti. Su Android al momento le anteprime automatiche tardano ad arrivare, ma quanto prima ci saranno novità anche in questo senso.

