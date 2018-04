Ospiti Verissimo/ Reunion dei naufraghi dell'Isola dei Famosi: da Alessia Mancini a Nino Formicola (21 aprile)

Silvia Toffanin si prepara ad ospitare in studio i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 dal primo eliminato al vincitore, Nino Formicola, mostrando i momenti clou dell'edizione

20 aprile 2018 Hedda Hopper

Amaurys Perez, Isola dei Famosi 2018

Pensavate di aver chiuso il capitolo Isola dei Famosi? E invece no. I naufraghi di questa edizione del reality di Canale 5 sono tornati in Italia ormai da dieci giorni e domani pomeriggio saranno gli ospiti speciali nel salotto di Silvia Toffanin per una puntata di Verissimo. Sarà proprio nello studio del talk show di Canale 5 che si tireranno le somme di questa edizione parlando della questione canna gate e tutte le discussioni (tra omofobia e tradimenti) che in queste settimane sono andate in scena su Canale 5 con l'Isola dei Famosi. Naturalmente i naufraghi, per la prima volta, si troveranno nello stesso studio e uno davanti all'altro pronti a dirsi cose che non si sono ancora detti o affrontare argomenti rimasti insoluti in Honduras o nello studio dell'Isola dei Famosi, cosa si diranno e chi entrerà in studio sabato pomeriggio?

I NAUFRAGHI DELL'ISOLA DEI FAMOSI OSPITI DI SILVIA TOFFANIN

Verissimo andrà in onda domani ospitando i naufraghi dell'Isola dei Famosi come una sorta di tutti contro tutti in cui rivedremo i primi eliminati e, soprattutto, coloro che sono usciti o arrivati in Italia per il gran finale. Ci saranno Rosa Perrotta e Alessia Mancini, le ultime eliminate ad un passo dalla finale, pronte a raccontare il loro viaggio in aereo e tutto quello che tra loro è successo all'Isola e dopo. Ci saranno poi i finalisti ovvero Francesca Cipriani, Amaurys, Jonathan e il vincitore Nino Formicola convinto di aver vinto perché "ha assistito al programma come uno spettatore e non come concorrente". Sarà davvero per questo che il pubblico lo ha premiato o se la Cipriani avesse superato la prova avrebbe avuto l'occasione di vincere?

