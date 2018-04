Paola Di Benedetto: "Non amo Francesco Monte"/ Poi vede Matteo Gentili al Grande Fratello e...

20 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto non ama Francesco Monte. Con estrema serenità e naturalezza, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, ai microfoni di Mattino 5, confessa di non essere ancora innamorata di Monte. “C’è lo slancio, la passione ma non sono sicura di amarlo”, ammette Paola spiazzando letteralmente Federica Panicucci che, incredula, cerca di capire meglio i sentimenti della modella. “Quella con Francesco Monte è solo un’infatuazione?” – chiede la Panicucci – “Per il momento sì anche perché ci stiamo ancora conoscendo”, aggiunge la Di Benedetto che conferma di non voler assolutamente bruciare le tappe. Con Francesco Monte, conosciuto sull’Isola dei Famosi, l’amore non è ancora sbocciato. Bellissima e con consapevolezza, Paola rivela i dettagli dei suoi sentimenti non avendo alcuna voglia di prendere in giro tutti e di voler mettere fretta ad un sentimento che, forse, con il tempo potrebbe diventare amore. L’argomento, così, si sposta su Matteo Gentili, l’ex fidanzato di Paola che, al Grande Fratello 2018 ha già parlato diverse volte di lei. La reazione della Di Benedetto non si è fatta attendere.

PAOLA DI BENEDETTO, LA REAZIONE AI CONFESSIONALI DI MATTEO GENTILI

Nella casa del Grande Fratello 2018, in alcuni confessionali, come mostra Federica Panicucci a Mattino 5, Matteo Gentili ha parlato della storia d’amore con Paola Di Benedetto, durata quattro anni e finita poco prima che lei partisse per l’Isola dei Famosi. Il calciatore ha così ribadito di aver sofferto molto nel vedere la sua ex tra le braccia di un altro uomo dopo quindici giorni anche se, aggiunge, era libera di farlo essendo single. Nell’ascoltare le parole di Matteo Gentili, Paola scuote la testa e tira fuori il suo disagio nel continuare ancora a parlare del suo ex. “Quando una storia finisce, una persona può stare bene con un’altra persona anche dopo due giorni. So che, finchè starà lì dentro si continuerà a parlare di questa storia, ma preferirei che non si toccasse più l’argomento perché sto con un’altra persona di cui ho profondo rispetto”, ha dichiarato la Di Benedetto a Mattino 5 conquistandosi gli applausi non solo della Panicucci, ma anche dei suoi ospiti.

