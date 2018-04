Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso come Wonder Woman

20 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso

Oggi, venerdì 20 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima appuntamento settimanale con Pomeriggio 5. Ieri il programma di Barbara d’Uso ha fatto compagnia a 1.770.000 spettatori con il 19.15% nella prima parte, a 1.979.000 (19.76%) nella seconda e a 1.850.000 (17.04%) nella terza. La settimana appena passata è stata molto impegnativa per la conduttrice che ha debuttato con la nuova edizione del Grande Fratello 15. Anche i suoi ammiratori hanno ironizzato sulla sua energia nel condurre tre programma con una divertente immagine che vede la d’Urso nei panni di Wonder Woman. Il fotoritocco è stato prontamente condiviso da Carmelita: “Buona serata!!! #wonderwoman #novabbeadoro #buonaserata #colcuore”, ha scritto su Instagram. “Complimenti per la tua forza caparbietà, dedizione al proprio lavoro e grande professionalità”, commenta una fan. Ma non mancano voci di disappunto: “Nessuna conduttrice si bea come fai tu per gli ascolti… ti rendi antipatica, per questo le persone non ti sopportano… datti una calmata”.

Barbara d’Urso contro Paola Caruso

Soltanto una settimana fa, Barbara D’Urso aveva invitato a Pomeriggio 5 Paola Caruso e la “morbida” coniglietta di Playboy Fabiana Britto per parlare di chirurgia estetica. Il confronto tra le due era degenerato tanto che l’ex naufraga de L’isola dei Famosi avrebbe detto alla Britto in un fuori onda: “Se fossi grassa come te mi suiciderei”. La conduttrice ha preteso le scuse ufficiali da parte della Caruso: “Se tu hai detto questa frase io pretendo che tu chieda scusa adesso. Su queste cose dobbiamo essere serie perché c’è la gente che muore perché è anoressica. Capisco che l’hai detto con leggerezza ma siamo in televisione e quindi bisogna stare attenti alle cose che si dicono”. Durante la puntata del 19 aprile è emerso un altro fuoronda in cui la Caruso avrebbe minacciato la coniglietta: “Qua dentro non ci metti più piede dopo questo”. La conduttrice ha ovviamente preso le distanze dalla sua ospite.





