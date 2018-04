Simona Ventura vs Heather Parisi/ Amici 17: "I panni sporchi si lavano in... diretta!" e difende Biondo

Simona Ventura torna a rispondere ad Heather Parisi dopo i suoi attacchi al serale di Amici 17, nati dal tifo per Biondo. "I panni sporchi si lavano in... diretta!"

20 aprile 2018 Anna Montesano

Simona Ventura è al settimo cielo. Il ritorno in tv era atteso da tantissimi telespettatori italiani e Amici 17 non poteva che essere l'occasione giusta. Qui però ha trovato chi l'ha più volte contraddetta, accusandola di non comprendere davvero il talento: Heather Parisi. Tutto infatti nasce dalla parola "carisma" affiancata dalla Ventura a Biondo, allievo della squadra Bianca. Un'associazione per la Parisi per nulla azzeccata. Da qui lo scontro. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Ventura però tiene a dire la sua. «I panni sporchi si lavano in... diretta. Quello che ho già detto a Heather è che “carisma” significa anche arrivare al cuore della gente, non conta solo la tecnica. - e aggiunge - Penso a Biondo: io non so se farà il cantante, ma è amatissimo. Mia figlia, le sue compagne, la gente in giro, tutti mi chiedono di lui.»

Simona Ventura dalla parte di Biondo

Simona Ventura è convinta delle doti di Biondo, rapper di Amici 17, e tiene a sottolineare quanto sia errata l'opinione di Heather Parisi a riguardo: «Leggo la definizione di carisma sul dizionario: “Qualità straordinarie di una persona che vengono riconosciute da un gruppo, consentendole l’assunzione di un ruolo di guida o di leader”. Non credo che questo ruolo Biondo ce l’abbia, e non so se l’avrà mai. Ma ha qualità straordinarie che la gente riconosce». Insomma, la Ventura è chiaramente dalla parte del ragazzo e a chi la accusa, invece, di essere un cattivo esempio per questi ragazzi, la Ventura tuona: «I cattivi esempi prima o poi crollano. Io sono qui, una combattente, non mollo mai. E lo sanno bene i miei detrattori, terrorizzati dalla mia presenza».

