Stefania Pezzopane, Grande Fratello 2018/ "Non andrò in studio". E sul flirt tra Simone e Lucia Bramieri...

Stefania Pezzopane non andrà nello studio del Grande Fratello 2018 per sostenere il fidanzato. E sul flirt tra Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri...

20 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

Stefania Pezzopane parla per la prima volta dell’avventura del fidanzato Simone Coccia Colaiuta nella casa del Grande Fratello 2018 con un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica “Un Giorno Da Pecora”. La deputata del PD, impegnata con la politica, si schiera accanto al compagno che, nelle scorse ore, si è già lasciato andare alle lacrime assalito dalla malinconia. “Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo!", ha dichiarato la deputata si fida del compagno anche se è consapevole delle trappole che potrebbe trovare all’interno della casa a causa delle dinamiche del reality. “Che consigli gli ho dato prima che entrasse? Gli ho detto 'attento alle trappole'!". Simone Coccia è stato anche molto criticato sul web, da Cristiano Malgioglio e da Simona Izzo per aver parlato del numero delle donne che ha avuto. La Pezzopane, però, non ne fa un dramma: “Si, una cosa già nota, una cosa vecchia, ha detto che ha avuto una donna ogni due giorni".

STEFANIA PEZZOPANE E IL FLIRT TRA SIMONE COCCIA COLAIUTA E LUCIA BRAMIERI

Stefania Pezzopane resta in disparte ma sostiene il fidanzato che è finito al centro del gossip per i presunti sms inviati a Lucia Bramieri con cui sta dividendo l’avventura nella casa del Grande Fratello 2018. I due gieffini hanno già affrontato l’argomento e Simone ha dichiarato di aver commesso una sciocchezza. Una storia che la deputata PD conosceva già e che ha vissuto con estrema naturalezza quando è venuta nuovamente a galla. “Quella è una storia già nota da tempo. Si parla di messaggini, niente di che. Insomma, storie trite e ritrite e per me già archiviate, ma tutto fa spettacolo”, ha dichiarato a Il Fatto quotidiano. Conoscendo il passato del fidanzato che, avendo fatto lo spogliarellista ha avuto l’occasione di conoscere tantissime donne, vive senza alcun problema il gossip che si è scatenato intorno al compagno. Stefania, però, non ha alcuna intenzione di farsi travolgere dal circo mediatico del Grande Fratello.

