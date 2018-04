Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni: decisioni importanti prima della scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi: due atteggiamenti differenti prima della scelta di Sara Affi Fella

20 aprile 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi si preparano a quella che sarà la scelta di Sara Affi Fella in due modi totalmente diversi. A Uomini e Donne, la tronista ha annunciato di essere quasi pronta a svelare la sua decisione e, dopo questa notizia, Lorenzo è al settimo cielo. Per la prima volta, il corteggiatore ha deciso di sbilanciarsi, pubblicando su Instagram uno scatto di se abbracciato a Sara durante un ballo in studio (quello visto nel corso dell'ultima puntata andata in onda). Un gesto che quasi vuol significare un'acquisita sicurezza da parte del corteggiatore, forse quasi convinto che sarà proprio lui la scelta della tronista. Diverso l'atteggiamento di Luigi che, invece, abbandona dediche romantiche musicali (spesso fatte attraverso le sue Instagram Stories), divertendosi con gli amici in montagna, uno soprattutto: Giordano Mazzocchi.

GIORDANO MAZZOCCHI: UN ERRORE DA NON RIPETERE

D'altro canto anche Giordano Mazzocchi appare diverso rispetto a quelle che sono state le ultime settimane. Il corteggiatore, nel corso dell'ultima registrazione, ha baciato e con grande passione Nilufar Addati, un gesto che attendeva di fare da molto tempo. Ed è per questo che, nelle immagini social, appare più sereno, probabilmente ancora più consapevole del fatto che Nilufar tenga davvero a lui e che possa essere proprio lui la sua scelta. D'altronde Giordano ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, confessando di essere ormai innamorato della bella Addati. Il colpo di scena non è però da escludere: già una volta, Giordano ha sottovalutato la presenza di Nicolò Ferrari e sarà difficile che commetta due volte lo stesso errore.

© Riproduzione Riservata.