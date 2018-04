ALESSIA MANCINI / L'accordo segreto Henger-Monte: a Verissimo tutta la verità dell'ex naufraga sul canna-gate

Alessia Mancini sarà ospite di Verissimo per la puntata dedicata ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Parlerà di canna-gate, dell'accordo Henger-Monte e dei detrattori in Honduras.

21 aprile 2018 Fabiola Iuliano

I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 a Verissimo

A un passo dalla sua ospitata a Verissimo, dove parlerà della sua avventura all'Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini ha aperto il vaso di Pandora e, con una recente intervista concessa a Fan Page, ha svelato la presenza di un accordo preesistente tra Eva Henger e Francesco Monte. Ma cosa pensa la Mancini della rivelazione che l'ex pornodiva ha fatto in diretta tv? "Se Eva ha detto certe cose è perché avrà avuto un motivo. Forse, dette in quel modo e in quel momento, possono essere sembrate dettate dalla rabbia", ha dichiarato l'ex naufraga nel corso dell'intervista, dove ha in parte preso le difese di Eva Henger, senza però confermare la sua versione sul canna-gate: "Non so dirti se le sue accuse siano vere o meno", si legge infatti su Fanpage, "ma non mi sento nemmeno di criticarla. Bisogna mettersi nei suoi panni. Uscire per primi, dopo tante aspettative, è difficile da digerire. Per quello che so, era molto arrabbiata". Tutto il pubblico dell'Isola dei Famosi, di conseguenza, è in attesa di poter assistere all'intervista che Silvia Tofffanin realizzerà questa sera a Verissimo, dove si parlerà del canna-gate ma anche dei tanti detrattori che l'ex naufraga ha incontrato nella sua avventura honduregna.

Eva Henger vs Francesco Monte: "L'errore? Mettersi d'accordo prima del gioco!"

Nella puntata di Verissimo dedicata all'Isola dei Famosi 2018, c'è grande attesa per l'intervento di Alessia Mancini, che fra poche ore dirà la sua sugli altri naufraghi del reality, per i quali, proprio nelle ultime ore, si è espressa nel corso di un'accesa intervista a Fanpage. L'ex letterina, per molte settimane tra i favoriti alla vittoria finale, ha infatti svelato un retroscena che potrebbe riscrivere tutta la storia fino a oggi conosciuta sul canna-gate, portando alla luce un accordo esistente fra Eva Henger e Francesco Monte per il quale i due naufraghi non si sarebbero nominati in quanto appartenenti alla stessa agenzia: "Lei ci è rimasta malissimo e credo sia stata quella la molla che ha scatenato la sua rabbia. L’errore è stato proprio questo, mettersi d’accordo prima del gioco, ed è qualcosa che hanno pagato entrambi", ha rivelato l'ex letterina. La rottura dell'alleanza, avvenuta improvvisamente su decisione dell'ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe quindi mandato su tutte le furie l'ex pornodiva, che di conseguenza ha scelto di portare a galla in diretta tv tutta la verità su quanto accaduto nel corso dei primi giorni in Honduras.

