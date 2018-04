AMAURYS PEREZ / Furioso contro chi lo ha accusato di aver tradito la moglie: "Sono pronto a querelare tutti"

Amaurys Perez è furioso dopo avere scoperto le voci relative ad un suo possibile tradimento a L'Isola dei famosi. Ed è pronto a querelare chi continua con le insinuazioni.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Amaurys Perez e Angela Rende

Amaurys Perez è furioso dopo la scoperta delle voci del suo presunto tradimento avvenuto durante L'Isola dei famosi 2018, il reality show di Canale 5 che si è concluso lo scorso lunedì. Lo sportivo non era a conoscenza di quanto stava accadendo in Italia durante i tre mesi in Honduras e si è detto sconvolto per le sofferenze che la moglie ha dovuto affrontare da sola, senza poter contare su di lui. Il riferimento va a quello che è stato denominato 'corna-gate' ovvero il tradimento che avrebbe avuto luogo in Honduras tra due naufraghi impegnati sentimentalmente. In molti avevano pensato che gli interessati a questa vicenda potessero essere Amaurys Perez e Cecilia Capriotti anche se successivamente il giocatore era stato anche associato ad Alessia Mancini. Ipotesi che lui ha negato senza esitazione in una recente intervista rilasciata al sito Fanpage.it: "Con Cecilia Capriotti e Alessia Mancini ho un rapporto d’amicizia vera. Conosco i mariti di entrambe e ci ho lavorato insieme. E poi avrei mai potuto tradire mia moglie di fronte alle telecamere? E’ ovviamente una falsità e sono pronto a querelare chiunque racconti ancora il contrario".

LA GRANDE FIDUCIA DELLA MOGLIE

Nonostante le voci che si sono diffuse in merito al possibile tradimento di Amaurys Perez, la moglie Angela Rende ha sempre creduto in lui, continuando a difenderlo nei vari salotti televisivi ai quali ha partecipato. Non solo, ha anche cercato di non far trapelare al marito le voci circolate in Italia, non riferendosi ad esse nella lettera che gli ha scritto durante la sua lunga partecipazione a L'Isola dei famosi. Per questo Perez le è grato, ma si sente offeso ed arrabbiato per le sofferenze che la sua famiglia ha dovuto subire: "Appena sono tornato in Italia, mia moglie mi ha raccontato questa storia. Dico che se questi pettegolezzi fossero stati riportati direttamente a me, sarebbe andato bene: sono stato io a scegliere di mettermi in gioco. Ma che abbiano investito mia moglie e i miei figli, anche solo sfiorandoli, mi fa impazzire. Se avessi solo percepito qualcosa mentre mi trovavo in Honduras, avrei abbandonato il gioco". Lo sportivo era pronto a tornare in Italia per proteggere la sua famiglia, motivo per cui non smetterà mai di ringraziare la moglie: "Mia moglie Angela è stata una donna fortissima, è riuscita a non far trapelare nulla di quanto stava accadendo in Italia nella lettera che mi aveva scritto. Se lo avessi solo immaginato, sarei immediatamente tornato in Italia.".

AMAURYS PEREZ PRONTO A QUERELARE

Amaurys Perez non ci sta ed è pronto a querelare tutti coloro che, in qualche modo, hanno fatto soffrire la moglie e i suoi figli durante la sua avventura a L'Isola dei famosi. Nell'intervista a Fanpage.it, infatti, ha messo in chiaro di voler addire a vie legali se qualcuno continuerà ad insinuare che lui abbia tradito la moglie Angela: "Non voglio nemmeno immaginare al modo in cui una bugia del genere sarebbe potuta arrivare all'orecchio dei miei figli. Mi scoppia la testa solo a pensarci. Ripeto: sono pronto a querelare chiunque e questo è il mio ultimo avvertimento". Parole che dimostrano la serietà di questa famiglia, duramente provata da questa lunga lontananza durata circa tre mesi. Per questo, lo sportivo non si allontanerà più dalla moglie e dai figli per così tanto tempo: "Avevo sottovalutato il fatto di stare quasi tre mesi lontano da mia moglie e dai miei figli. All’Isola, che è stata durissima, ho capito che non lo farò mai più, con nessun altro reality. Questo, in particolare, è il più difficile che si possa immaginare. Il collegiale con la Nazionale Italiana al confronto è Gardaland".

© Riproduzione Riservata.