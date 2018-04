Akash Kumar e Veera Kinnunen/ A rischio eliminazione: supereranno il televoto? (Ballando con le stelle 2018)

Akash Kumar e Veera Kinnunen sono una delle due coppie a rischio eliminazione a Ballando con le stelle 2018 di oggi. Tra polemiche e litigi e la rivelazione shock sulla madre.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Akash Kumar e Veera Kinnunen

Akash Kumar e Veera Kinnunen scopriranno solo stasera se la loro avventura a Ballando con le stelle potrà proseguire. La coppia, infatti, è finita al televoto insieme ad Amedeo Minghi e Samanta Togni e ha dovuto attendere una settimana intera per conoscere l'esito della votazione. Riuscirà ad avere la meglio? Il percorso del modello di origine indiana continua ad essere particolarmente complesso nel talent show condotto da Milly Carlucci, non solo per la questione relativa al suo vero nome. Spesso i giudici hanno espresso pesanti commenti nella sua esibizione, anche se lo scorso sabato il loro giudizio è stato più che positivo. Con quattro 8 e un 7, la coppia ha conquistato ben 39 punti complessivi, somma che comunque non è bastata per evitare lo scoglio del televoto. A poco sono serviti anche i complimenti di Selvaggia Lucarelli, che ha dovuto ammettere di essere rimasta colpita dal quickstep con Veera Kinnunen: "Devo ammetterlo... hai ballato bene. Sono genoana, ma quando la Samp gioca bene... onore al merito".

I RICORDI DELLA SUA ADOLESCENZA

Akash Kumar è finito spesso nell'occhio del ciclone nelle puntate di Ballando con le stelle nelle quali si è esibito al fianco di Veera Kinnunen. Il modello, accusato di non aver usato il suo vero nome nelle precedenti esperienze televisive, lo scorso sabato ha voluto raccontare qualche dettaglio in più della sua vita, a partire dagli anni dell'adolescenza. Davanti alla giuria ha quindi ricordato la terribile scoperta del tumore diagnosticato alla madre quando lui frequentava il liceo e già allora aveva sofferto per le critiche fuori luogo rivolte alla donna dopo l'operazione: "Quello delle critiche è un destino comune. A mia madre ne dicevano di ogni: ha avuto un tumore, per questo ha dovuto operarsi. Ma tutti la accusavano di essersi rifatta". Il ballerino ha quindi aggiunto come alla madre, con la quale è cresciuto dopo il trasferimento a Verona, qualche mese fa sia diagnosticato un nuovo problema di salute dovuto alla tiroide.

LO SCONTRO CONTINUO CON LA GIURIA

Il rapporto tra Akash Kumar e la giuria di Ballando con le stelle non può certo essere considerato idilliaco. Il modello di origine brasiliano - indiana è spesso finito nella lista dei più criticati da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni che sembrano avere presto di mira tutte le sue esibizioni. La più positiva, da questo punto di vista, è stata la sua danza dello scorso sabato che comunque non è bastata per evitare il televoto. La sensazione di non essere stato preso abbastanza sul serio appare spesso nei post pubblicati su Instagram da Akash, che cerca di esprimere anche il suo desiderio di ben figurare e procedere ancora nel percorso a Ballando con le stelle: "Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi", aveva scritto qualche giorno fa e successivamente: "Un vincente non è mai stanco di vincere e io non voglio perdere mai" (citazione di Jose Mourinho).

© Riproduzione Riservata.