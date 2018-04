Al Bano e Romina Power sono tornati insieme? "Nessuna storia, solo un feeling professionale". E la Lecciso...

Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme? Solo un feeling professionale tra i due mentre Loredana Lecciso smentisce di avere un altro uomo (Sabato Italiano).

21 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power sono tornati davvero insieme? A quanto pare no. Monica Setta, nel salotto di Sabato Italiano, ha rivelato che, al momento, la Power è a Cellino San Marco ma non come la compagna ufficiale di Al Bano con cui, però, ha ritrovato la serenità. Loredana Lecciso, invece, è tornata a casa sua, a Lecce prendendo le distanze da Al Bano e da quella che è stata la sua vita fino a pochi mesi fa. Per gli ospiti di Sabato Italiano, l’amore di Al Bano e Romina è un amore da film, di quelli che non finiscono mai e durano per sempre. Un amore la cui trama assomiglia a quelle delle grandi fiabe d’amore con la star americana che s’innamora dell’uomo del sud, legato alla terra che sogna un futuro nel mondo della musica. Un amore che, a distanza di anni dalla fine del matrimonio, potrebbe essere tornato. “Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme”, ha scritto Romina sui social pubblicando una foto in cui è insieme all’ex marito e i figli. L'amore di una volta, però, non è tornato. "Nessuna storia tra Al Bano e Romina, solo un feeling professionale", ha fatto sapere Monica Setta.

LOREDANA LECCISO E IL GOSSIP SU GIGI D’ALESSIO

E’ una saga senza fine la storia tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Al Bano e Loredana hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, coronata dalla nascita di due figli, ormai adolescenti. Dopo la telefonata di Al Bano a Storie Italiane, Loredana Lecciso ha esortato l’ex compagno a rivelare le colpe gravi che lei avrebbe avuto nella fine della loro relazione. Il nome della Lecciso, inoltre, è stato anche affiancato a quello di Gigi D’Alessio scatenando rumors secondo i quali la storia con Al Bano sarebbe finita perché lei avrebbe un altro. Gossip puntualmente smentito dalla Lecciso e da Roberto Alessi che, ai microfoni di Sabato italiano, ha commentato così la questione: “è molto imbarazzante quando senti due persone che fino a ieri dividevano la stessa casa tuonarsi contro come ha fatto Al Bano e non perché io sia dalla parte di Romina, ma perché ci sono due figli adolescenti che preferirebbero che tali questioni fossero discussi nella cucina della propria casa” – ha dichiarato il settimanale di Novella 2000 che ha poi aggiunto – “C’è stata anche una calunnia nei confronti di Loredana perché si è parlato di un altro uomo ed è stato anche tirato in ballo Gigi D’Alessio che è rimasto molto male perché ha già i suoi problemi e perché ci sono, a casa, genitori e figli che restano male da tali voci”.

