Alessandra Celentano/ Dalla lite con Heather Parisi agli screzi con Valentina e Lauren (Amici 17)

Alessandra Celentano ancora contro tutti? Dalle discussioni con Heather Parisi allo scontro con Valentina Verdicchi e Lauren Celentano, chi sarà la sua vittima questa sera?

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Alessandra Celentano

Cosa possiamo dire di Alessandra Celentano e della sua "visione" dei ballerini di Amici 17? Le edizioni passano ma la sua foga contro tutto e tutti restano alla luce di quello che abbiamo visto in due serali. Alessandra Celentano è convinta che la danza non sia per tutti e che per fare il ballerino ci voglia un fisico perfetto, ci vogliano linee, musicalità e naturalmente la sua amata tecnica. Questo mix perfetto può essere messo da parte solo in casi straordinari, davanti a vere proprie eccellenze e a niente vale farle notare che in passato ha spesso criticato ballerini che adesso fanno parte dei professionisti della stessa trasmissione. A finire sotto torchio quest'anno sono particolarmente due ballerine, ancora in gara, ovvero Valentina Verdecchi e Lauren Celentano. La prima è accusata di non aver studiato e di avere solo un bel viso che sicuramente non può distogliere da tutto quello che le manca, e Lauren?

AMICI 17: NUOVO SCONTRO IN VISTA CON LAUREN O HEATHER PARISI?

La bella americana balla, ammicca e sembra davvero molto versatile e sempre pronta a tuffarsi in tutte le coreografie ma anche lei ha un difetto: il fisico. Alessandra Celentano le ha detto di non poter essere una ballerina come le altre per via del suo peso (sovrappeso in realtà). La ballerin in un primo momento si è fatta condizionare tanto da smettere di mangiare con amore ma dopo l'intervento di Maria De Filippi è tornata a credere in se stessa ed andare avanti per la sua strada. Alessandra Celentano però non si arrende e di puntata in puntata continua a dire le stesse cose andando anche contro Heather Parisi che non riesce davvero ad essere d'accordo sui suoi concetti soprattutto quando si parla di Lauren che con le sue espressioni e il suo viso sicuramente potrà fare grandi cose in tv.

