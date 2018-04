Allison Mack/ Chloe di "Smallville" incriminata per traffico sessuale

Allison Mack, nota per il ruolo di Chloe nella serie televisiva 'Smallville' è stata incriminata per traffico sessuale: l'attrice rischia fino a 15 anni di carcere.

21 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Allison Mack è stata incriminata con l'accusa di traffico sessuale di giovani donne destinate al santone di una setta. A confermare tale indiscrezione relativa alla star della serie televisiva 'Smallville' è stato il Dipartimento di Giustizia attraverso un comunicato ufficiale, nel quale ha precisato i dettagli di quanto scoperto in merito all'organizzazione che si occupa proprio dello sfruttamento di giovani donne. Insieme all'attrice americana è stato incriminato anche Keith Raniere, il fondatore della NXIVM con sede nello stato di New York. Quest'ultimo era stato arrestato a fine marzo in Messico ed estradato negli Stati Uniti con l'accusa appunto di traffico sessuale. Insieme al guru, al momento dell'arresto, c'era Allison Mack, insieme alla collega Nicki Clyne, a sua volta coinvolta nelle stelle indagini.

PESANTI ACCUSE PER ALLISON MACK

In seguito ad un'indagine avviata dall'FBI in collaborazione con polizia di New York e l'ufficio del procuratore generale dello stato di New York, l'attrice Allison Mack è stata incriminata per vari reati tra i quali traffico sessuale e cospirazione per traffico sessuale. Secondo quanto riportato dalle prime indagini, la star di Smallville avrebbe creato un programma chiamato The Source, che reclutava attori, soprattutto donne, che sarebbero poi stati abusati sessualmente. In collaborazione con il guru Raniere e altri 'maestri del Dos (una società segreta all'interno della compagnia di auto-aiuto Nxivm), la Mack avrebbe reclutato delle ragazze facendo credere loro che le avrebbe rese più forti "sradicando dei possibili punti deboli". Esse subivano una sorta di lavaggio del cervello, venivano costrette a diete ferree, picchiate e marchiate con le iniziali di Keith Raniere nella zona pelvica. La setta era già finita nel mirino delle autorità nel 2012. Se le accuse verranno confermate, Allison Mack rischierà 15 anni di carcere.

