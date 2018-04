Amici serale 2018/ Ed. 17, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Bertè, Gabbani e Pavone gli ospiti

Terzo appuntamento con il serale di Amici 2018 che torna in onda oggi, sabato 21 aprile, alle 21.10 su canale 5. Dopo le prime due puntate che non hanno fatto registrare picchi di ascolto con un testa a testa con Ballando con le stelle di Milly Carlucci, Maria De Filippi ci riprova puntando su tre ospiti d’eccezione che affiancheranno gli allievi della squadra bianca e della squadra blu in alcune esibizioni. Tre ospiti musicali molto amati dal pubblico sono pronti ad allietare il sabato sera dei fans del talent show di canale 5. A duettare con i ragazzi, infatti, saranno Loredana Bertè, Rita Pavone e Francesco Gabbani. Tre big della musica italiana, molto diversi tra loro, che porteranno sul palco di Amici tutto il loro talento. Per Loredana Bertè si tratta di un ritorno dopo le ospitate nelle precedenti puntate e il ruolo di giudici ricoperto in passato.

AMICI SERALE 2018: CHI SARA’ ELIMINATO?

Dopo l’eliminazione di Filippo nella prima puntata e quella doppia di Daniele e Sephora nel secondo appuntamento con il serale, chi dovrà dire addio al serale di Amici 17 al termine della terza puntata? Come sempre, la serata sarà divisa in tre fasi. Nella prima ci sarà l’esibizione corale della squadra bianca e della squadra blu, giudicata dalla commissione interna che indicherà, poi, gli allievi che non potranno esibirsi nella seconda fase nella quale va in scena la vera e propria sfida a squadre giudicata dal pubblico attraverso il televoto. Nella terza fase a cui accedono i tre allievi più votati dai telespettatori, infine, a giudicare è la commissione esterna che indica, poi, il nome del vincitore della puntata che potrebbe salvare uno o più compagni, indipendentemente dalla squadra, dall’eliminazione. Diritto che spetta anche al direttore artistico, Luca Tommassini.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BIANCA

Per la seconda fase della terza puntata del serale di Amici 2018 agli allievi della squadra bianca sono stati assegnati pezzi molto complicati. Andiamo a scoprirli. Irama ha preparato “We don’t talk anymore” Charlie Puth ft. Selena Gomez, “A te” Jovanotti, gli inediti “Voglio solo te” e “Sceglimi”. A Emma sono stati assegnati “Havan” di Camilla Cobello, “People help the People” e “The Power of Love” mentre Biondo ha ricevuto Biondo “P.E.S.” dei Club Dogo, “Fisico e politico” Luca Carboni e l’inedito “Roof Garden”. Per Zic, invece, i professori hanno scelto “Sign of Times” Harry Styles, “C’è il tempo”, “Tutto il resto è noia” e “Bocca di Rosa” di Fabrizio De Andrè. Il ballerino Luca ha avuto “Malelingue” e “Survivor” coreografie di Veronica Peparini mentre a Valentina la cui permanenza al serale è in bilico a causa di un infortunioha avuto “Candyman” coreografia di Bill Goodson. Duetto, inoltre, per Emma e Irama sulle note di “7 years” Lucas Graham.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BLU

Stesso livello di difficoltà per la squadra blu che punta a non perdere nuovi elementi dopo che, nella scorsa puntata del serale, nonostante la vittoria di Carmen, ha perso i ballerini Daniele e Sephora. Carmen ha preparato “Nothing’s real but love”, “Amore disperato”, “Nessuno mi può giudicare” e “Hold my hand” mentre Matteo ha ricevuto “Grande Amore” Il Volo,”Il mondo”, “Leave a light on” e “Zombie”dei Cranberries. “Terra promessa”, “Sailing”, “Notte prima degli esami” di Venditti e “Farfallina” sono i pezzi assegnati ad Einar. Lauren, invece, ha preparato due coreografie di Garrison sulle note di “Sister Act” e “Singing in the rain” mentre Bryan ha preparato “Albachiara”, coreografia di Alessandra Celentano e “Smooth” coreografia di Bill Goodson. Anche per la squadra blu sono previsti dei duetti. Carmen e Matteo hanno preparato “Just give me a reason” di Pink mentre Einar e Carmen hanno ricevuto “Cose della vita” di Eros Ramazzotti.

