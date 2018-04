Anna Tatangelo ha un nuovo amore?/ Solo amicizia con Stash, ma il gossip colpisce Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, due nuovi amori per l'ex coppia? Stash smentisce il flirt con Lady Tata, ma per il cantante napoletano ci sarebbe una'altra donna

21 aprile 2018 Anna Montesano

Corre il gossip e vede ancora una volta protagonista l'ormai ex coppia composta da Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Ormai è cosa nota che la loro storia sia chiusa e che, almeno ad oggi, non ci sia possibilità di ritorno. Cosa che, nelle ultime ore, è stata sottolineata da uno scoop lanciato da Dagospia, secondo il quale la Tatangelo "Sarebbe stata vista con Stash, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo". Gossip però smentito da Stash poche ore dopo, che ha invece sottolineato come tra loro ci sia soltanto un affetto quasi freterno. È chiaro che Lady Tata abbia comunque ben chiaro in queste settimane il suo obiettivo: riprendere in mano la sua vita e la sua età.

NUOVO AMORE PER GIGI D'ALESSIO? L'INDISCREZIONE

"Non voglio più essere data per scontata, come un arredo che sta lì", aveva dichiarato Anna Tatangelo qualche tempo fa, dopo aver lasciato la sua villa dell'Olgiata, nei dintorni di Roma, dove fino a qualche mese fa stava in compagnia di Gigi e del loro bimbo Andrea, di otto anni. Come si legge sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, "I rapporti tra i due sono civili, ma in realtà Gigi e Anna si vedono e si sentono solo per il bene del loro piccolo Andrea". Sembra però che anche nel cuore di Gigi si stia facendo largo un'altra donna: "Nel frattempo gira voce che, accanto al popolare cantautore partenopeo, sia comparsa un'altra donna, una misteriosa fan che lo segue da tempo. Ma sull'argomento il diretto interessato fa finta di niente e tiene la bocca cucita". I due hanno davvero voltato pagina con un'altra persona? Non ci resta che attendere aggiornamenti.

