Anticipazioni Beautiful/ Sheila perde i sensi, Eric propone a Quinn di farla rimanere in casa…

Beautiful, anticipazioni e trame italiane e americane: dopo lo scontro tra Sheila e Quinn Eric propone alla moglie di farla rimanere in casa con loro; dall'America ritorna Taylor...

21 aprile 2018 Valentina Gambino

Beautiful, trame e anticipazioni

Anche questo sabato, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful per concludere le nostre anticipazioni settimanali con la soap opera americana. Cosa è successo e cosa accadrà a breve? Sheila si è recata a casa di Eric per ridargli l'orologio che aveva dimenticato in albergo con la speranza di potersi confrontare con lui e rivederlo ancora. Peccato però che, ad aprirle la porta abbia trovato un’agguerritissima Quinn. Tra le due donne è nato immediatamente un accesissimo diverbio con conseguente scontro fisico e proprio Sheila si è ritrovata colpita dalla rivale e stramazzata al suolo priva di sensi. Questo pomeriggio, le dinamiche della telenovela si concluderanno con la nuova offerta di Bill a C.J. per l’edificio dove risiede la Spectra: 5 milioni di dollari in più rispetto alla precedente proposta. Ed intanto Sheila riprende i sensi ed Eric telefona ad un medico per farla visitare. Il dottore dopo averla controllata sospetta che la donna abbia una commozione cerebrale e la invita a non restare ma da sola. Eric a questo punto, si offre di farla rimanere in casa ma Quinn si oppone bruscamente.

Beautiful, il grande ritorno di Taylor

Nel frattempo dall’America arrivano delle golose anticipazioni: Taylor sta per tornare. Quando l’attrice è morta per la prima volta e successivamente tornata in pista, nella soap opera si aprirono i varchi delle resurrezioni come se piovesse. Lo scorso giovedì intanto, nella patria della soap, ha rifatto il suo ingresso la dottoressa ex moglie di Ridge interpretata dal volto di Hunter Tylo. Nel 2014 infatti, uscì di scena dopo un improvviso trasferimento a Parigi. Oggi però, il colpo di scena è stato servito e presto allieterà anche i telespettatori italiani. Taylor è tornata ma non è più buona e serena come un tempo: cosa le è accaduto? Dopo la tragica perdita della figlia Phoebe (gemella di Steffy) è diventata feroce ed aggressiva come una leonessa pronta a difendere i suoi cuccioli in ogni modo. Il suo ritorno infatti, farà riferimento ad una aggressione subita da Bill Spencer e così la donna tornerà cercando di ucciderlo.

