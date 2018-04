BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta, Terence Hill ballerino per una notte. Chi sarà eliminato? (21 Aprile)

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, 21 aprile, con la settima puntata. Ballerino per una notte è Terence Hill. Quale coppia sarà eliminata?

21 aprile 2018

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci

Ballando con le stelle 2018, giunto al giro di boa, torna in onda oggi, sabato 21 aprile, alle 20.35 su Raiuno, con una puntata ricca di sfide, di sorprese e di colpi di scena. Tutte le coppie rimaste in gara puntano ad andare avanti e a non essere eliminate mentre quelle a rischio sperano di conquistare i favori del pubblico grazie alle nuove esibizioni sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai. Al timone del talent show ballerino più famoso della televisione italiana ci sarà come sempre, l’immancabile padrona di casa Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli che, con la sua band, accompagnerà dal vivo le esibizioni di tutte le coppie in gara. A giudicare le esibizioni dei concorrenti sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. A bordo campo, nelle vesti di commentatori, invece, ci saranno Sandro Mayer e Roberta Bruzzone.

CHI SARA’ ELIMINATO TRA AKASH KUMAR E AMEDEO MINGHI?

La nuova puntata di Ballando con le stelle 2018 si aprirà con la sfida tra le coppie formate da Akash Kumar e Veera Kinnunen e Amedeo Minghi e Samanta Togni, rimasta in sospeso dalla scorsa settimana. Le due coppie torneranno ad esibirsi prima di scoprire il verdetto del televoto. Le due coppie hanno trascorso una settimana tranquilla allenandosi e trascorrendo il poco tempo libero, tra una prova e l’altra, con gli altri protagonisti di Ballando. Tra i due, secondo i pronostici del popolo dei social, a rischiare di più sarebbe Akash che non è riuscito a conquistare la simpatia del pubblico, al contrario di Amedeo Minghi che può contare sulla presenza di Samanta Togni, una delle ballerine più amate e apprezzate dal pubblico del programma di Milly Carlucci.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: LE COPPIE IN GARA

Una coppia tra quella di Akash Kumar e Veera Kinnunen e quella di Amedeo Minghi e Samanta Togni si accomoderà ai tavolini insieme alle altre coppie eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont e Hanna Karttunnen, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Cristina e Luca Favilla che potrebbero rientrare in gara con il ripescaggio. Questa sera, dunque, a scendere ufficialmente in pista saranno Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Quale altra coppia sarà eliminata al termine della puntata?

TERENCE HILL BALLERINO PER UNA NOTTE

Come ogni settimana, sulla pista di Ballando sulle stelle 2018, ci sarà anche l’esibizione del ballerino per una notte. Dopo Robozao, Silvan, Anastasia, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Al Bano Carrisi e Romina Power e, infine, Gabriel Garko, il ballerino per una notte della puntata odierna del programma di Milly Carlucci è Terence Hill, reduce dal grande successo ottenuto con l’undicesima stagione di Don Matteo e tornato anche al cinema con il film “Il mio nome è Thomas”. Amatissimo dal pubblico italiano per la sua eleganze e la sua grande professionalità, Terence Hill ha accolto l’invito di Milly Carlucci e, questa sera, sfoggerà anche le sue doti ballerine. Cosa regalerà al pubblico di Raiuno? Un’esibizione classica o una più moderna?

