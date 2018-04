BLITZ/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 21 aprile 2018)

Blitz, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Jason Statham, Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey, alla regia Elliott Lester. La trama del film nel dettaglio.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 4

JASON STATHAM NEL CAST

Il film Blitz va in onda su Rai 4 oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola ìche è stata diretta dall'esordiente Elliott Lester, l'intera trama ha tratto ispirazione dall'omonima opera romanzata da Ken Bruen, noto scrittore irlandese reso celebre a livello internazionale proprio da Blitz. Tra i produttori spicca anche il nome di Alexander O'Neal, volto noto del panorama musicale americano come cantante soul e jazz. Il personaggio protagonista di Tom Brant è stato invece interpretato dal grande Jason Statham, a sua volta affiancato da Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey, Ned Dennehy e Mark Rylance. Il co protagonista, Porter Nash, è invece interpretato da Paddy Considine, attore inglese reso celebre dalle sue partecipazioni in film come Child 44 - Il bambino numero 44, La ragazza che sapeva troppo, The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo e The Backwoods - Prigionieri nel bosco. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BLITZ, LA TRAMA DEL FILM

Mentre l'ispettore Brant cerca di riportare l'ordine nei sobborghi di Londra con tecniche poco ortodosse, l'agente Falls rientra in servizio con un lungo periodo di assenza legato alla sua tossicodipendenza. Intanto un pericoloso serial killer di poliziotti inizia a seminare il panico tra gli agenti di polizia della città. L'omicida contatta un noto reporter, Harlod Dunlop, avvisandolo di non essere per nulla intenzionato ad interrompere la sequenza di morte. Brant deve dunque fare i conti con l'ovvia psicosi che investe l'intero distretto di polizia. Mentre un altro poliziotto viene ucciso per mano del serial killer, Brent inizia ad indagare scoprendo l'identità dell'omicida. Si tratta di Barry Weiss, un uomo scaltro ed astuto che riesce a dileguarsi facilmente nel nulla. Quando Brant riesce finalmente a catturarlo sarà costretto a rilasciarlo, rendendo l'operazione più complessa del previsto. Riuscirà ad incastrare l'omicida seriale di poliziotti una volta e per tutte?

