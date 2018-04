Barbara d'Urso a Valentina Vignali: “Ma guarda 'sta cretina”/ Video, lezione a Pomeriggio 5: “Non si ostenta!”

21 aprile 2018 Silvana Palazzo

Barbara d'Urso contro Valentina Vignali. Un gesto della giocatrice di basket e modella non è affatto piaciuto alla conduttrice che durante la puntata di Pomeriggio 5 ha deciso di redarguirla. La Vignali ha pubblicato su Instagram una storia in cui è ritratta mentre lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio era rivolto a tutti coloro che da piccola l'hanno presa in giro e non hanno creduto in lei e in quello che avrebbe fatto nella vita. Barbara d'Urso ha quindi voluto dare una “lezione” alla giovane: «Mi sono detta “ma guarda sta cretina cosa cavolo ha fatto”. Valentina ti giuro, io penso tu sia intelligente, ma secondo me uno dimostra le cose con i traguardi che raggiunge». La conduttrice, che ha avuto spesso ospite la giocatrice, si è quindi rivolta direttamente a lei. «Non si ostenta, non è necessario dire di andare in prima classe. Posso consigliarti? Non farlo più». Le ragioni spiegate da Valentina Vignali evidentemente non hanno convinto Barbara d'Urso. Clicca qui per il video.

Barbara d'Urso ha invitato Valentina Vignali a Pomeriggio 5 dopo aver visto quel video diventato subito virale. Dopo aver attaccato la cestista, che nel tempo libero fa la modella e influencer, le ha dato modo di replicare: «Ho avuto un'infanzia normale, ma a scuola mi prendevano in giro perché non avevo i vestiti all'ultima moda. Quindi era una cosa simbolica, una frecciatina. Ci sono delle persone che lanciando soldi per aria ci hanno costruito una carriera, io che scherzo non ci trovo nulla di male. Ho avuto una mia piccola rivincita, mi sono tolta un sassolino dalla scarpa». La spiegazione della Vignali non ha convinto del tutto Carmelita: «Hai fatto una carriera bellissima, sei stata una campionessa, ma permettimi di dirti, visto che sono più grande di te, che è una provocazione sbagliata. Io a quelli che mi hanno fatto del male rispondo stando qui e facendo il mio lavoro. Non condivido neppure i rapper che lanciano soldi in aria, ma quello è spettacolo».

