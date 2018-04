Bianca Atzei/ L'operazione al cuore, l'addio a Max Biaggi e la sua verità sull'Isola dei Famosi (Verissimo)

La cantante sarda Bianca Atzei sarà protagonista di una bella una bella chiacchierata con Silvia Toffanin sull'Isola dei famosi e sulla musica, nel salotto di Verissimo.

Bianca Atzei (Instagram)

Bianca Atzei non ha di certo dimenticato l'ex fidanzato Max Biaggi, anche se l'Isola dei Famosi 2018 le ha permesso di allontanarsi per un po' di tempo da pianti e sofferenze. Prima di lasciare la location scelta per il reality ha infatti deciso di inviare una lettera all'ex campione di Moto GP, un gesto che a suo dire non avrebbe mai voluto fare. La scelta della cantautrice è di credere sempre nell'amore, come sottolinea nella sua lettera, sicura che "un cuore rotto" non possa risanarsi in 3 mesi. Bianca Atzei interverrà a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 21 aprile 2018, per parlare di altri problemi di cuore. Non si tratta della sua precedente relazione con Biaggi, ma di un'esperienza vissuta personalmente diversi anni prima. L'artista ha infatti svelato alla padrona di casa di aver sofferto di problemi cardiaci in passato e di aver affrontato un'importante operazione al cuore. Sono stati momenti di paura per Bianca, che per evitare di essere etichettata come una vittima ha scelto di non dire nulla agli altri Naufraghi. Una rivelazione che tuttavia non sorprende se si pensa all'incitamento fatto dalla madre in una delle ultime dirette. In quell'occasione Gemma Atzei aveva infatti sottolineato alla figlia che avrebbe dovuto lasciare determinate emozioni e sofferenze in quella camera d'ospedale in cui solo loro due sapevano che cosa fosse successo.

Bianca Aztei: la cantante ripensa all’Isola dei Famosi

La lettera di Bianca Atzei a Max Biaggi ha sollevato non pochi dubbi nei telespettatori italiani. Forse sarebbe stata quasi scontata se l'artista avesse deciso di scriverla nel primo periodo vissuto all'Isola dei Famosi, quando le lacrime hanno solcato spesso il suo volto. Motivo del resto che ha spinto Mara Venier, opinionista del programma, a chiederle di smettere di piangere e incitandola a superare quella ferita così fresca. Anche se da quel momento in poi la Atzei ha pianto per altri motivi e non per il suo ex fidanzato, evidentemente il rientro a casa le ha dato modo di pensare a tutto ciò che aveva lasciato in Italia. Sentimenti che sono riaffiorati perché messi a tacere e non di certo superati o dimenticati e che quindi sono ritornati a galla una volta finita la parentesi delle Honduras. Allo stesso tempo, la Atzei ha manifestato un forte senso di gratitudine verso i propri ammiratori e sostenitori che le hanno permesso di rimanere all'Isola fino all'ultima puntata. Un sogno che in tanti fanno e che pochi compiono, scrive in un post di ringraziamenti su Instagram, e che le hanno permesso di conoscere un'altra famiglia, un'altra casa. Ecco perché ogni foto del reality rappresenta un vero e proprio ricordo nei pensieri della cantante e il motivo per cui non può fare a meno di sentire una forte nostalgia delle Honduras. Clicca qui per vedere il post di Bianca Atzei

