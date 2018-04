Biondo/ Amici 17: Ventura e Zerbi unici a difenderlo, sarà lui il prossimo eliminato?

Ermal Meta e Carlo di Francesco continuano a pensare che Biondo non sia un cantante vero e proprio. Simona Ventura continua a difenderlo ma è a rischio, sarà eliminato Amici 17?

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Biondo, Amici 17

Dopo tre ballerini eliminati sembra davvero che questo nuovo serale di Amici 17 possa regalarci l'eliminazione di un cantante, che sia proprio Biondo quello destinato a lasciare la scuola? I suoi problemi di intonazione sono migliorati ma non sono buoni almeno secondo i professori che continuano a giudicarlo negativamente. L'unico che continua a sostenerlo e difenderlo è Rudy Zerbi. Il professore di solito è sempre pronto a cercare la perfezione e l'emozione di un interprete ma in Biondo ha trovato altro, il famoso carisma sul quale ogni sabato commissari esterni e professori dibattono animatamente. Ma cosa succederà questa sera? Ancora una volta il rapper ha passato una settimana non facile per via delle cover che deve portare sul palco della seconda fase. In particolare, le assegnazioni del terzo serale prevedono che biondo affronti l'inedito Roof Garden, Fisico e politico di Carboni/Fibra e PES Club Dogo/Palma. Ci saranno i soliti problemi di fiato e intonazione che hanno riscontrato in lui Carlo di Francesco e Ermal Meta?

LE ASSEGNAZIONI E LE PAROLE DEI GIUDICI

Simona Ventura continua a sostenere Biondo. In lui ci vede un vero e proprio leader e una promessa della musica alla luce del grande seguito che ha ottenuto in questi mesi e del fatto che le sue canzoni siano subito orecchiabili tanto che anche lei le ha imparate subito. Durante le sue esibizioni sorride e continua a sostenerlo ma contro di lei si schiera Ermal Meta che non vede in lui quello che dice la sua collega. Biondo continua a difendere il suo "viaggio" convinto che la sua musica non sia legata al bel canto tanto promosso da Meta ma riguardi un mondo come l'hip hop che viene da dentro e che deve raccontare qualcosa di importante "bisogna entrare nel mio viaggio". Rimane il fatto che le cover non sempre gli riescono bene e proprio quelle potrebbero fermarlo in prima fase e, forse, portarlo all'eliminazione. Cosa succederà a quel punto?

