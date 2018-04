Biondo ed Emma Muscat/ Amici 17, video: lei continua a sostenerlo ma duetta con Irama e scoppia la gelosia!

Dopo l'addio di Daniele a Lauren in seguito alla sua eliminazione, Biondo ed Emma continuano a sostenersi ad Amici 17 ma la cantante è stata nuovamente a cantare con Irama

21 aprile 2018 Hedda Hopper

Emma Muscat e Biondo

Dopo l'addio di Daniele a Lauren per via dell'eliminazione nell'ultimo serale di Amici 17, Emma Muscat e Biondo sono destinati a far sognare i fan romantici del talent show. Certamente loro non sono le prime coppie nate all'interno del programma e non saranno le ultime ma è successo poche volte di vedere tante effusioni in casetta trasformando Amici quasi in una sorta di Grande Fratello. I due si comportano sempre in base alle regole e non fanno chissà cosa ma sicuramente tanto basta per far impazzire il pubblico. Proprio nei giorni scorsi i due si sono nuovamente coccolati in giardino, di sera, di giorno, nella camera da letto e se lei ribadisce: "Quando eri nei blu non riuscivo a rimanere concentrata, mi sei mancato troppo", lui rilancia: "Anche io sono stato male ma adesso tutto è diverso, voglio fare bella figura ma sono più allegro". I due si scambiano coccole e carezze in casetta da quando finalmente sono potuti stare insieme, nella stessa squadra. Clicca qui per vedere il video dei loro momenti.

IL DUETTO CON EMMA E LA DELUSIONE DI BIONDO

Unico bastone tra le ruote di questo romantico idillio sembra essere Irama. Già nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che il cantante avesse perso la testa per la bella biondina ma adesso tra i tre sembra esserci davvero un sincero rapporto di amicizia. Le cose si complicano però quando, in settimana, sono arrivate le assegnazioni e Irama è stato chiamato a duettare nuovamente con Emma, proprio come sabato scorso. "7 Yeasr" è la canzone che i due sono chiamati a cantare e mentre Irama esulta, Emma si lamenta un po' "Sono preoccupata, un altro duetto, lo abbiamo fatto la scorsa settimana ma va bene, ci sta, è una bella canzone comunque". Emma l'ha presa male e Biondo ride alla reazione della fidanzata e anche del suo collega che la trova un'occasione per loro "ognugno è fatto a modo suo però". Zic la trova una bella cosa ma Biondo forse è un po' deluso, forse lui avrebbe voluto duettare con Emma?

© Riproduzione Riservata.