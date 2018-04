COBRA/ Sul 20 il film con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen (oggi, 21 aprile 2018)

Cobra, il film in onda sul 20 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e Reni Santoni, alla regia George Pan Cosmatos. Il dettaglio della trama.

21 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il film Cobra va in onda in prima serata sul 20 oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 21,10. Tanta azione con uno straordinario Sylvester Stallone nei panni del protagonista tenente Marion "Cobra" Cobretti, la pellicola del 1986, ha potuto contare anche sulla regia di George Pan Cosmatos, regista di origini greche che ha già collaborato con Stallone in grandi colossal come Rambo II. L'ultimo suo successo cinematografico risale al 1997 quando ha diretto il film Shadow Program - Programma segreto. Accanto a Sylvester Stallone nel cast di Cobra troviamo anche Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Art LaFleur e Val Avery. Quest'ultimo, che nel film interpreta il personaggio di comandante Halliwell, è un famoso attore americano noto soprattutto negli anni 60 e 70. Nel corso della sua carriera ha partecipato ad innumerevoli film e serie televisive. Tra queste ricordiamo 100 Centre Street, Law & Order - I due volti della giustizia e Quincy. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COBRA, LA TRAMA DEL FILM

Le belve della notte, un pericoloso gruppo criminale, imperversa per le vie affollate di Los Angeles seminando il panico tra la popolazione. Nel corso dell'ennesima rapina, uno dei membri della banda compie un omicidio a volto scoperto. Proprio in quel momento Ingrid Knudsen assiste all'accaduto. Per sua fortuna riesce a fuggire, prima che il resto delle belve la raggiunga per eliminarla. La donna è ormai diventata una pericolosa testimone e necessita di protezione. Ad occuparsi di lei sarà l'agente Cobretti, detto il Cobra. La missione sarà più complessa del previsto, per via della presenza di un informatore interno alla polizia in combutta con le belve della notte. Riuscirà Cobretti a proteggere l'affascinante Ingrid?

© Riproduzione Riservata.